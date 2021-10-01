«الأوقاف» توزع 18 طنًا من لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 18 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "الغربية- قنا- أسوان- شمال سيناء- مطروح"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "الغربية- قنا- أسوان- شمال سيناء"، و2 طن لمحافظة مطروح، وذلك للأسبوع التاسع من بدء مرحلة التوزيع، حيث يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 1015 أطنان من اللحوم.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله -عز وجل- في أن اختصنا بخدمتهم.