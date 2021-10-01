الجمعة 01 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» توزع 18 طنًا من لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 18 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "الغربية- قنا- أسوان- شمال سيناء- مطروح"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "الغربية- قنا- أسوان- شمال سيناء"، و2 طن لمحافظة مطروح، وذلك للأسبوع التاسع من بدء مرحلة التوزيع، حيث يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 1015 أطنان من اللحوم.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله -عز وجل- في أن اختصنا بخدمتهم.

وزارة الأوقاف لحوم الأضاحي الأسر الأولى بالرعاية لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين غرفة العمليات بالوزارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

لمدة 30 يوماً.. غلق مطلع الدائري «من الكورنيش إلى المريوطية»

رئيس «شعبة البن» يكشف لـ«الدستور» أسرار صناعة القهوة

كرواتيا تسجل 1517 إصابة جديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

28 سبتمبر 1970

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

«تايمز أوف إسرائيل»: عراقيون شاركوا فى مؤتمر للتطبيع تراجعوا عن مواقفهم بسبب التهديدات

سفير البحرين بإسرائيل يرحب بزيارة «لابيد»: «لحظة تاريخية» (فيديو)

عاهل البحرين: التوقيع على اتفاقات السلام إنجاز تاريخى مهم