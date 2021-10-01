أحمد خالد أمين عن «قلب مفتوح»: رد فعل الجمهور فوق المتوقع وأتمنى تكرار التجربة

قال المخرج أحمد خالد أمين، مخرج حكاية "قلب مفتوح"، إن رد فعل الجمهور عنها جاء فوق المتوقع، وتابع الحمد لله على نجاح الحكاية وإنها علقت في أذهان المشاهد، إحنا تعبنا عليها وربنا كافئنا".

وتابع المخرج في تصريحات لـ"الدستور" قائلًا: "الجمهور تفاعل مع الحكاية وهذا كان الغرض الأساسي والرئيسي منها هو انتباه الآباء والأمهات لأبنائهم، بجانب مخاطر وسلبيات السوشيال ميديا والغرض منها هو التعامل بحرص وحذر معها"، متمنيًا تكرار التجربة مرة أخرى.

- حكاية «قلب مفتوح»



و تعرض قناة الحياة حكاية «قلب مفتوح» بطولة كمال أبو راية وفيدرا، ضمن الموسم الثانى من مسلسل «ورا كل باب»، يوم السبت المقبل، وكان قد تم تأجيله لعدم الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية.

و حدوتة «قلب مفتوح» من تأليف هشام إسماعيل، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبو رية، وفيدرا، وميدو عادل، ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدى.

و هي الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب"، حيث تم الانتهاء من الحدوتة الأولى بعنوان "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر، وهنادي مهنى، وعماد رشاد، وإيمان سلامة، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، والثانية بعنوان "رق الحبيب" بطولة سوسن بدر، وإخراج إسماعيل فاروق بعد غد السبت.

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

وعرضت قناة الحياة 5 قصص من الموسم الأول، منهم "مالناش إلا بعض" للفنانة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، وحكاية "يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان.