الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عصابة سرقة السيارات فى القاهرة

ضبط عصابة
ضبط عصابة

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة عناصر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وحرر محضر بالواقعة.

ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات وملاحقة وضبط عناصر التشكيلات العصابية، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بنطاق مديريتى أمن القاهرة والشرقية، وبحوزتهم (8 مفاتيح سيارة مصطنعة- دراجة نارية "دون لوحات معدنية"- سيارة ربع نقل- مبلغ مالى).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع بدوائر مركز الزقازيق، أقسام "أول وثان الزقازيق، الصالحية الجديدة"، وأرشدوا عن المسروقات: 6 سيارات ربع نقل لدى عملائهم، وأضاف أحد عناصر التشكيل بشرائه سيارة أجرة "ميكروباص- دون بيانات مجهولة المصدر" من آخر والتصرف فيها بالبيع لسائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة وأمكن ضبطه.

وبمواجهته قرر بعلمه بأن السيارة دون بيانات ومجهولة المصدر، وأرشد عن سيارة "تحمل لوحات معدنية"، وبمواجهته باللوحات المعدنية قرر بعثوره عليها بأحد الشوارع ووضعها على السيارة حتى يتمكن من السير بها، وأرشد أحد المتهمين عن طبنجة وعدد من الطلقات النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

رجال المباحث امن القاهرة تشكيل عصابي سرقة السيارات

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وائل لطفي

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