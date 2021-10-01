الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3329 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات خلال 24 ساعة

الملصق الالكترونى
الملصق الالكترونى

رفعت الجهات المعنية 45 سيارة متروكة فى الشوارع، وضبطت 3329 سيارة لعدم تركيبها الملصق الإلكترونى، وذلك خلال حملات مرورية مكبرة على مدار الـ24 ساعة الماضية.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها، وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنيًا.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية. 

- يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، المقرر تطبيقها:

- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.

- تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.

- تطبق غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه.

- وفقًا لقانون المرور تطبق إحدى هاتين العقوبتين من الحبس والغرامة.

وتركيب الملصق الإلكتروني، أحد ما نص عليه قانون المرور الجديد، بعد عرضه على مجلس النواب، وذلك ضمن عدد من البنود الإلزامية بغرض وضع منظومة للمرور بمصر.

وخلال الفترة الماضية، فعّلت الأجهزة الأمنية إجراءات سحب الرخص من مخالفي عدم تركيب الملصق الإلكتروني على الطرق، ولكن اكتفت فقط بإرسالها لوحدات المرور دون تطبيق أي غرامات.

الجهات المعنية 45 سيارة متروكة في الشوارع الملصق الالكتروني حملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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