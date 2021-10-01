الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

في رسالة لـ «جوتيريش».. «البرهان»: سنعمل على منع أي محاولات لإعاقة مسار العملية الانتقالية

عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، حرصه على التحول الديمقراطي في السودان.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني، فى رسالة خطية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، ورئيسة مجلس الأمن ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: "سنعمل على منع أية محاولات لإعاقة مسار  العملية الانتقالية"، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

كما شدد البرهان، على احترام الوثيقة الدستورية التي ترعى الشراكة مع المكون المدني في البلاد، وأكد في رسالته الخطية أن الوثيقة الدستورية التي تحكم الشراكة الحالية بين العسكريين والمدنيين، ستجد من القوات الأمنية كل الحرص والتمسك ببنوده.

 كما أبدى استعداد المجلس للانخراط في التفاوض مع الفصائل التي لم تلحق بركب العملية السلمية في البلاد.

- التزام القوات الأمنية باستكمال هياكل السلطة الانتقالية

ولفت إلى التزام القوات الأمنية باستكمال هياكل السلطة الانتقالية وقيام المجلس التشريعي، رغم العقبات التي تقف أمام هذا الهدف، بحسب ما أفاد بيان صادر عن إعلام المجلس اليوم الجمعة.

 وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، قد أشد بالعلاقات الثنائية المتطورة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، ودعمها المتواصل لعملية الإنتقال  السياسي بالسودان.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه أمس الخميس، الوفد الأمريكي الزائر للبلاد برئاسة جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي بحسب بيان لمجلس السيادة.

وأعرب البرهان عن أمله في استمرار الدعم الأمريكي لحكومة الفترة الانتقالية، مؤكدا أهمية إشراك القوى السياسية المؤمنة بالتحول الديمقراطي في العملية السياسية في الفترة الانتقالية وصولا إلى انتخابات حرة نزيهة تأتي بحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني.

وجدد "البرهان" التزام وحرص القوات المسلحة على حماية الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي بالبلاد من أي معوق خلال هذه الفترة.

من جانبه، أثنى المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان على المجهودات الكبيرة التي ظل يقوم بها المكون العسكري لحماية عملية الانتقال السياسي بالبلاد والعمل الذي قامت به؛ لإفشال المحاولة الانقلابية التي حدثت مؤخرا.

السودان الامم المتحدة مجلس الأمن الفريق عبدالفتاح البرهان مسار الانتقال

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وائل لطفي

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