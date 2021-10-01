مزاد فى نيويورك على لوحات أسطورة الملاكمة محمد على كلاى

تستعد مدينة نيويورك الأمريكية الأسبوع القادم لاستضافة مزاد تعرض فيه مجموعة نادرة من الرسوم واللوحات للملاكم الأمريكي محمد علي‭‭ ‬‬الذي كان يحب الرسم بين مبارياته.

وتعكس المجموعة التي تضم 24 قطعة، والعديد منها بأسلوب الرسوم المتحركة وبعضها يحمل توقيعه، اهتمام علي بالدين والعدالة الاجتماعية، كما أن هناك أيضا بعض الرسوم التي تصوره في الحلبة.

وتشمل المجموعة لوحة تحمل اسم "ستينج لايك بي" أو "إلسع مثل النحلة" رسمها محمد علي في عام 1978 أثناء تصوير المسلسل التاريخي "فريدم رود" (طريق الحرية) الذي قام ببطولته، وفق ماذكرت هدار بونهامز للمزادات، ومن المتوقع أن تحقق ما بين 40 و60 ألف دولار عند عرضها للبيع في الخامس من أكتوبر.

ومن بين الأعمال الأخرى لوحة "أمريكا: السجن الكبير" التي تعود إلى عام 1967 و"الحرب في أميركا" التي تقدر قيمتها بما يتراوح بين 25 و 35 ألف دولار.

وذكرت بونهامز أن شغف علي بالرسم لم يكن معروفا‭‭ ‬‬بشكل كبير، لكنه كان يحب الرسم كوسيلة للاسترخاء بعد المباريات أو التدريب.

وقالت هيلين هول مديرة الثقافة الشعبية بدار مزادات بونهامز: "كثير من الناس متحمسون حيث لم يكن أحد يعرف أن محمد علي كان فنانا، ولم يكن يعرف أحد شيئا عن هذا الكنز من الأعمال الفنية، لذلك نشهد اهتماما وحماسا كبيرا"، حسبما نقلت "رويترز".

وتوفي بطل العالم السابق للوزن الثقيل، الذي أعلن اعتناقه الإسلام في عام 1964 في أوج مسيرته، في عام 2016 عن عمر 74 عاما بعد صراع طويل مع مرض باركنسون.

يذكر أن حقق نيكو علي والش، حفيد أسطورة الملاكمة محمد علي، بطل العالم الأسبق في الوزن الثقيل، فوزه في أول مباراة يخوضها على مستوى ملاكمة المحترفين، على منافسه جوردان ويكس بالضربة القاضية الفنية، الشهر الماضي في ولاية أوكلاهوما الأميركية.

ونيكو علي (21 عاما) هو ابن روبرت والش ورشيدة علي والش ابنة محمد علي، وقد وقع عقد الاحتراف الأول في يونيو الماضي.

وأسقط نيكو علي منافسه ويكس في منتصف الجولة الأولى من المباراة قبل أن يوقف الحكم النزال بعد مرور دقيقة واحدة و49 ثانية من هذه الجولة.