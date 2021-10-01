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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الجمعة 1-10-2021

دولار أمريكي
دولار أمريكي

يتحدد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، بعدة عوامل منها العرض والطلب على العملة الأجنبية فى الأسواق، لذلك نستعرض معكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك المصرية، فى إطار رغبة الآلاف من المستثمرين والشركات والمتعاملين فى السوق المصرفى لمعرفة سعر الدولار، لتحديد التعاملات المالية بينهم. 

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الجمعة 

ويشهد سوق العملات الأجنبية ومنها الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع، حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك لتوفير الكميات اللازمة منه، بجانب تدفقات المصريين من الخارج، والتى تساهم فى توفير العملة الأجنبية بالبنوك. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 


حافظ الدولار في البنك المركزي المصري على سعره مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف اليوم.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية    

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

وحافظ الدولار على سعر صرفه مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65  جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع، وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.


سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم 


واستقر سعر اليورو في البنك الأهلي عند مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع

وسجل سعر اليورو في بنك مصر مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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