مضاعفات تكيس المبايض .. هل تسبب زيادة فى الوزن ؟

تعاني العديد من النساء من الإصابة بتكيسات المبايض وتعد أكياس المبيض هي أكياس صلبة مملوءة بالسوائل تتكون داخل المبايض.

وتتشكل هذه الأكياس التي تصاب بها العديد من النساء في مرحلة معينة من حياتهن أثناء التبويض، وهو الوقت الذي يُطلق فيه أحد المبيضين بويضة خلال دورتك الشهرية، وفقا لموقع health care

تسبب تكيسات المبيض أحيانًا الألم وأعراضًا أخرى، لكنها في بعض الأحيان لا تسبب أي أعراض على الإطلاق و تتكون الخراجات داخل المبيض ثم تختفي من تلقاء نفسها في غضون بضعة أسابيع أو في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من أن معظم أكياس المبيض حميدة بمعنى أنها ليست سرطانية لكن في حالات نادرة تكون الأكياس علامة على سرطان المبيض.

أعراض تكيسات المبايض

آلام الحوض

تشعر بألم في الحوض في أسفل بطنك، تكيسات المبيض هي أحد الأسباب العديدة المحتملة لألم الحوض، وقد يكون الألم الناتج عن تكيسات المبيض حادًا أو خفيفًا وتشعرين به لفترات طويلة من الزمن، أو قد يأتي ويختفي.

يميل الألم المرتبط بكيس المبيض إلى أن يكون أسوأ خلال فترة الحيض، و يمكن أن تتسبب الهرمونات التي يتم إنتاجها خلال الدورة الشهرية في تكوين أو تضخم أكياس المبيض، مما يؤدي إلى حدوث الألم.

وعندما يتمزق الكيس، قد تشعر بألم شديد ومفاجئ في منطقة الحوض.

آلام آخري

يمكن أن ينتقل الألم الناتج عن تكيسات المبيض إلى ما وراء منطقة الحوض إلى أسفل الظهر أو حتى الفخذين.

الانتفاخ

مثل العديد من النساء قد تعانين من الانتفاخ أثناء الدورة الشهرية، لكن احترسي من الانتفاخ غير المعتاد الذي يمكن أن ينتج عندما يكبر كيس المبيض.

الغثيان والقيء

قد يحدث الغثيان والقيء أحيانًا عندما يتسبب كيس المبيض في التواء أحد المبيضين.

تغيرات في التبول

في بعض الأحيان تؤثر أكياس المبيض على عمل المثانة أو الأمعاء بحيث تواجه صعوبة في إفراغها.

الحمى

إذا أصيب كيس المبيض بالعدوى، فقد تصابين بالحمى.

نزيف غير مبرر

يمكن أن تسبب أكياس المبيض أحيانًا نزيفًا عندما لا تتوقعين ذلك.

مضاعفات تكيس المبايض

في حالات نادرة ، يمكن أن تنمو أكياس المبيض بشكل كبير ويزداد حجمها جنبًا إلى جنب مع الانتفاخ

كما تؤدي أكياس المبيض أحيانًا إلى الشعور بالألم أو عدم الراحة أثناء ممارسة الجنس، ويحدث هذا بشكل خاص إذا أصبت بنوع من كيس المبيض يُعرف باسم ورم بطانة الرحم، والذي يحدث بشكل شائع عند النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي، وهي حالة ينمو فيها أنسجة الرحم خارج الرحم.

كيف تؤثر تكييفات المبايض علي الحمل

في النساء المصابات بحالة تُعرف باسم متلازمة المبيض المتعدد الكيسات تتشكل العديد من أكياس المبيض بمرور الوقت. في بعض الأحيان ، قد تواجه النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض مشكلة في الحمل.

العلاقة بين تكيس المبايض وزيادة الوزن

بينت الدراسات وجود علاقة قوية بين حالة تكيس المبيض وزيادة الوزن، وهذا ما اكده دكتور أحمد بهاء الدين استشارى جراحة السمنة في تصريح سابق لوسائل الإعلام قائلا أن %85 من مريضات تكيس المبايض يعانين يعانين بشكل دائم من سهولة زيادة الوزن، مما يزيد من خطر السمنة ويصعب فقدان الوزن.

وغالبا ما يتركز تراكم الدهون فى أجسامهن فى منطقة البطن ثم الأرداف والكتف، ومن المعروف أن تراكم الدهون فى منطقة البطن أكثر أخطر ماخطر اللهخطرخطر أثرا على الصحة.