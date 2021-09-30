الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة الأزهر تستعد لمؤتمر «التغيرات المناخية.. التحديات والمواجهة»

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

انعقد اجتماع اليوم بجامعة الأزهر الشريف للتحضير للمؤتمر الدولي العلمي بعنوان «التغيرات المناخية.. التحديات والمواجهة»، حيث تقرر انعقاده في الفترة من ٢٨ لـ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ بحضور الوزارات المعنية بالمناخ والهيئات الدولية بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف، وسيتم التدشين في أولى جلساته مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي «سفراء المناخ».

يأتي هذا المؤتمر في ظل سعي مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27 العام المقبل بحضور زعماء العالم، وسيقدم المؤتمر أبحاثا ودراسات علمية محكمة في المناخ وكيفية تجاوز هذه الأزمة لتكون أحد العوامل العلمية لمؤتمر الأطراف العام المقبل، وإطلاق مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي «سفراء المناخ» التى تمثل نقطة انطلاق؛ لتجميع مليون شاب من شباب الجامعات لمواجهة كوارث المناخ.

التغيرات المناخية مؤتمر اجتماع جامعة الأزهر سفراء المناخ

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وائل لطفي

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