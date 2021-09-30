الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس الشيخ محمود شعبان 15 يوما لاتهامه فى قضية جديدة

محمود شعبان
محمود شعبان

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الداعية محمود شعبان، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه في قضية جديدة، وذلك بعد نحو 4 أيام من قرار إخلاء سبيله على ذمة القضية 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

يشار إلى أن المحامي خالد المصري أعلن الاثنين الماضي عن إخلاء النيابة سبيل محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، على ذمة القضية المتهم فيها بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية.

وكانت النيابة أصدرت قرارا بحبس شعبان على ذمة القضية رقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وخلال عامين عُرض المتهم على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة مشورة لنظر تجديد حبسه.

وأسندت النيابة لشعبان تهم التحريض على أعمال العنف، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي.

نيابة أمن الدولة العليا الداعية محمود شعبان حبس الداعية محمود شعبان قضية جديدة قرار إخلاء سبيله

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