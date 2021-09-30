الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تشارك فى تكريم مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة

جانب من التكريم
جانب من التكريم

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، احتفالية تكريم الدكتور علاء الغفير مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة، بمناسبة بلوغه السن القانوني، والتى نظمتها مديرية الصحة بمقر نقابة الأطباء بسوهاج، وذلك بحضور الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة السابق، الدكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء، الدكتورة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، والدكتور محمد عبد الهادي مدير قطاع مكتب المحافظ، ونخبة من ممثلي المجتمع المدني وقيادات المؤسسات الحكومية.

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جانب من التكريم

وفى كلمته أشاد الدكتور مصطفى عبد الخالق، بالجهود المضنية التى بذلها الدكتور علاء الغفير طوال فترة خدمته ودعمه المتواصل للقطاع الصحي، وخاصة متابعته المستمرة ودوره الملموس فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن "الغفير" من القيادات الطبية المتميزة ويمثل نموذجاََ للتفاني والعطاء والإخلاص فى كافة المواقع التى شغلها بمديرية الصحة، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

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جانب من التكريم

ومن جانبها قالت الدكتورة كريمة حامد، إن الدكتور علاء الغفير من الكوادر القيادية المشرفة فى المجال الطبي، وله دور هام وواضح فى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتقديم كافة المساعدات العلاجية لهم، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مختتمة حديثها بتقديم خالص الشكر والتقدير للمكرم على ماقدمه من مجهودات لخدمة المجتمع السوهاجي.

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جانب من التكريم

وفى نهاية الحفل، أهدى الدكتور مصطفى عبد الخالق درع الجامعة للدكتور علاء الغفير كهدية تقديرية نظير جهوده المتميزة فى القطاع الطبي، والذى بدوره عبر عن امتنانه لهذا التكريم، مقدماً جزيل الشكر لكل من ساهم فى تنظيم الاحتفالية، ولكل من شارك بالحضور، داعياً المولى عز وجل أن يزيح الغمة ويعم الاستقرار والأمان على كافة أنحاء البلاد، وأن ينعم بالشفاء على كل مريض.

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جانب من التكريم

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
العلاج وزارة سوهاج وزارة الصحة قانون مصطفي مجلس النواب بسوهاج

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وائل لطفي

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