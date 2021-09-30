ضبط مسئول عن صيدلية لترويجه الأقراص المخدرة بروض الفرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، من ضبط مسئول عن صيدلية لقيامه بترويج الأقراص المخدرة وتم ضبطه وبحوزته 5050 قرصا بمنطقة روض الفرج.

البداية عندما وردت معلومات اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة تفيد قيام مسئول عن صيدلية بمنطقة روض الفرج ببيع الأقراص المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات رجال مباحث المخدرات بالقاهرة ما ورد من معلومات، وبالتنسيق مع التفتيش الصيدلي تحت إشراف الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة تم مداهمة الصيدلية بقيادة رجال مباحث مكافحة المخدرات والتفتيش الصيدلي بقيادة الدكتورة إيمان عبدة مدير التفتيش والدكتورة سلمي الأنور نائب مدير التفتيش الصيدلي بالقاهرة، وتم ضبط 5050 قرصا مخدرا جدول ثالث و70 أمبولا و15 زجاجة.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء عبدالعزيز سليم واللواء محمد الشرقاوي نائبي مدير المباحث اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.