محافظ القاهرة يشدد على رؤساء الأحياء مراقبة مواعيد فتح وغلق المحلات

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي سيتم تطبيقها بدءا من يوم غد الجمعة والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية خلال فصل الشتاء، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا وطبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراو،ي وزير التنمية المحلية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بموجب هذه الإجراءات ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها شتاء من الساعة 7 صباحا ويتم الغلق في تمام الساعة ١٠ مساء .



وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما يتعلق بالبازارات والكافيهات والمطاعم سيكون العمل شتاء من 5 صباحا وحتى 12 مساء.



وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية فقد أشار المحافظ إلى أن مواعيد عملها ستمتد من 8 صباحا حتى 6 مساء .



وأضاف اللواء خالد عبد العال أن يومي الخميس والجمعة سيتم فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحا حتى 11 مساء، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعة من 5 صباحا حتى 1 صباحا .



يذكر أنه يستثنى من هذا القرار السوبر ماركت ومحال البقالة والمخابز والصيدليات، كما سيتم استمرار خدمة التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.

كانت نشرت الجريدة الرسمية 4 قرارات لرئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي.

وتضمن القرار رقم 2178 لسنة 2021، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت موسى الابتدائية للبنين، زمام ميت موسى مركز شبين الكوم محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة.

وتضمن القرار رقم 2182 لسنة 2021، باعتبار مشروع تطوير تقاطع شارع عبدالحميد البدوي مع طريق الأوتوستراد " تطوير طريق محيط الشيراتون" في نطاق محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

وتضمن القرار رقم 2183 لسنة 2021، باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي أبيس الأولى بناحية خورشيد محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

كما تضمن القرار رقم 2184 لسنة 2021، باعتبار مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي فاقوس "البيروم" بناحية كفرالحاج عمر-مركز فاقوس محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.