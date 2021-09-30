محافظ الفيوم يتابع أعمال مبادرة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تلقي 1778 من كبار السن لقاح كورونا بمنازلهم، وذلك منذ بدء انطلاق فعاليات المبادرة التي أطلقتها المحافظة تحت عنوان "التطعيم من حقك.. يوصل لحد عندك" يوم 27 سبتمبر الجاري، والتي استهدفت تسجيل وتطعيم كبار السن في منازلهم كمرحلة أولى لوقايتهم من عدوى فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتورة آلاء مصطفى مدير مستشفى الصدر، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتلقي لقاح كورونا، ومراجعة مخزون الأكسجين بالمستشفيات، وكذا متابعة آخر أعمال التطوير بمستشفى الصدر.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تابع خلال الاجتماع، موقف تلقي العاملين بمختلف المديريات الخدمية لقاح كورونا، موجهاً بسرعة الانتهاء من تطعيم كافة العاملين ما لم يكن هناك مانع طبي مصحوباً بتقرير رسمي، كما تابع مخزون اللقاح، ووجه بتوفير كميات كبيرة حتي تغطي كافة الفئات المستهدفة.

وأكد المحافظ، تكثيف عمل الرائدات الريفيات بالتضامن الاجتماعي لتوعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاح، واستهداف كبار السن بمنازلهم، موجهاً بعقد اجتماع مع المشرفات الريفيات بمجالس المدن، والرائدات الريفيات بمديريتي التضامن الاجتماعي والصحة، ومشاركة فرع المجلس القومي للمرأة وممثلين عن المديريات الخدمية، لتوسيع نطاق عمل التوعية المجتمعية بأهمية تلقي اللقاح.

ولفت الأنصاري إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها المحافظة "التطعيم من حقك .. يوصل لحد عندك" في التخفيف علي كبار السن في الحصول علي لقاح كورونا بمنازلهم، وذلك من خلال فرق مديرية الصحة المتنقلة، لافتاً إلى أهمية توسيع نطاق عمل المبادرة، للوقاية من عدوي فيروس كورونا وتقليل الإصابة بين الفئة الأكثر عرضة للفيروس.

وخلال الاجتماع استعرض وكيل وزارة الصحة، موقف تلقى اللقاح لكبار السن منذ انطلاق مبادرة "التطعيم من حقك .. يوصل لحد عندك"، التي بدأت في 8 مناطق، بلغ عدد المستهدفين الذين تم حصرهم نحو 2278 مواطناً، تم تطعيم نحو 1778 مواطناً منهم حتي الآن، وذلك بمنطقة الشيخ حسن بمدينة الفيوم، وقرية أبجيج بمركز الفيوم، وقرية دوار جبلة بسنورس، وقرية زيد بأبشواى، ومنطقة العقليى بمركز يوسف الصديق، وقرية فانوس بطامية، وقريتي الجعافرة والسلام بمركز إطسا.

ووجه محافظ الفيوم بتوسيع نطاق عمل المبادرة في مختلف أنحاء المحافظة، وإضافة 6 مناطق أخري إليها، وهي منطقة أبوعش بمركز الفيوم، وعزبة قلمشاة بمركز إطسا، وكفر أبوعميرة بطامية، وقرية جبلة بسنورس، وقرية قصر بياض بأبشواي، وقرية كحك بحري بمركز يوسف الصديق، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في الحصول علي "لقاح كورونا".