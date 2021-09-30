«التعليم» تحسم الجدل بشأن تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا، بشأن تدريس اللغة الأجنبية الثانية (الفرنساوي) بالمدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات.

وقالت الوزارة إنه في إطار الجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفيد بأن تدريس اللغة الأجنبية الثانية كمستوى رفيع يتم في المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات، كما هو دون تغيير، وبالنسبة للصف الرابع الابتدائي يظل كما هو في العام الماضي ولا جديد في هذا الأمر، وأن سلسلة اللغة الفرنسية المستخدمة كما هي دون تغيير.

وأوضحت أن طلاب الصف الرابع الابتدائي في المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات، من حقهم الاختيار بين منهجين للمستوى الرفيع في مادة اللغة الإنجليزية هما: "Connect up ، Connect plus".

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

وكان أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار تدريس اللغة الأجنبية الثانية (فرنسي) من الصف الرابع الابتدائي في "مدارس اللغات" كما كان في الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن قرار تدريس اللغة الفرنسية بمدارس اللغات لا جديد فيه.

وشدد الوزير خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لا يوجد قضية للجدل وانتهى الأمر بعقاب من وضع "الڤويس"، وقام بنشره على السوشيال ميديا وأثار موضوعًا من العدم.

كان انتشر فويس لشخص يدعي أنه موجه مادة، أعلن فيه تدريس اللغة الفرنسية للصف الرابع الابتدائي للمدارس التجريبية.

جدير بالذكر أن المدارس اللغات الخاصة والرسمية لغات متميزة تدرس مادة اللغة الفرنسية من الصف الرابع الابتدائي.

وينطلق العام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.