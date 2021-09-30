برلمانية تتوجه بسؤال لـ«الصحة» حول انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة

أعلنت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن انتشار مصحات الإدمان غير المرخصة.

وأوضحت "سعيد" أن الفترة القليلة الماضية شهدت تجاوزات كبيرة من فئات كبيرة من المواطنين غير مسؤولة، وغير مؤهلة لتقديم الخدمات، مطالبة بضرورة بتشديد الرقابة على المصحات النفسية، ودور الإدمان الغير مرخصة، لما لها من نتائج سلبية وخطيرة تهدد حياة الأفراد والمجتمعات.

وأشارت عضو صحة النواب إلى أن هذه المصحات تعتمد فلسفتها على تقديم أدوية دون إشراف طبي مقابل مبالغ مالية كبيرة، كما أنها غير مؤهلة لاستقبال المرضى، لافتة إلى أنه وبالرغم من ذلك، الإقبال عليها مستمر في ظل إغراءات عديدة خاصة بنفقة العلاج التى توصف بالزهيدة مقارنة بالمصحات الكبرى، وهربا من قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية.

وقبل أيام وجهت وزارة الداخلية حملة أمنية مُكبرة استهدفت المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمحافظة المنيا فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة.



وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان (بنطاق محافظة المنيا)، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بالمنيا، وبمشاركة الجهات المختصة.



وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 13 مركزا لعلاج الإدمان كائنين بدائرة مركز شرطة (بنى مزار) بالمنيا حيث تبين عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.