«أبطال تجسد أبطال».. خريطة عروض البطولات على «Watch it» في أكتوبر

تبدأ منصة “Watch It” بداية من غدًا الجمعة ومع بدء شهر الاحتفالات والنصر وذكرى انتصارات أكتوبر، عرض مجموعة من الأعمال الفنية المميزة التي ناقشة انتصارات أكتوبر والتمهيد للنصر من خلال حرب الاستنزاف.

وتعرض منصة “Watch it” مجموعة من الأفلام والمسلسلات منها فيلم الممر بطولة النجم أحمد عز وإياد نصار وأحمد صلاح حسني وأحمد رزق وهند صبري وعدد كبير من النجوم.

وتعرض المنصة أيضًا مجموعة من الأفلام الحربية الهامة منها فيلم الطريق إلى إيلات بطولة الفنان الراحل عز العلايلي والفنان نبيل الحلفاوي بالإضافة إلى عدة أعمال حربية.

وتعرض المنصة مجموعة من المسلسلات المخابراتية منها رأفت الهجان بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ويسرا وآخرين، كما تعرض مسلسل السقوط في بئر سبع بطولة الفنان الراحل سعيد صالح والفنانة إسعاد يونس ومجموعة أخرى من الفنانين.

ومن الأعمال التي تتواجد على المنصة أيضا مسلسل دموع في عيون وقحة بطولة الفنان عادل إمام والفنانة معالي زايد ومحمود الجندي.

وتتيح المنصة مسلسلات كبار النجوم والنجمات لمدة 3 شهور وذلك بـ 120 جنيهًا فقط، ومنها مسلسلات "موسى، ونسل الأغراب، والاختيار 2، وهجمة مرتدة، وكوفيد 25، والنمر، والقاهرة كابول، وضد الكسر، وحرب أهلية، ونجيب زاهي زركش، وبين السما والأرض، وضل راجل، والملك، ولعبة نيوتن، وغيرها من الأعمال المميزة.

ونجحت منصة “watch it” في جذب الأنظار خلال الفترة الماضية كما تعرض حاليًا مجموعة من المسلسلات الحصرية مثل “ورا كل باب” و"زي القمر" و"إلا أنا" و"إجازة مفتوحة".

