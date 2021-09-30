التشيك توقع على صفقة شراء 52 مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من فرنسا

أعلنت وزارة الدفاع التشيكية اليوم الخميس توقيع عقد شراء 52 مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز CAESAR من شركة (نكستر) الفرنسية المصنعة للأسلحة بقيمة 336 مليونا و369 ألفا و456 يورو.

وذكر راديو براغ الدولي - في نشرته باللغة الناطقة باللغة الإنجليزية - أن الصواريخ الفرنسية ستحل محل مدفعية هاوتزر دانا المطورة في تشيكوسلوفاكيا في سبعينات القرن الماضي، والتي لا تتطابق معايير النطاق والعيار التي تستخدمها القوات الحليفة العضوة بمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والمنضمة إليه التشيك أيضًا.

يذكر أن إجمالي قيمة الصفقة تعد أغلى بنسبة 40% من السعر المتوقع لها، وذلك بسبب التضخم الاقتصادي وزيادة أسعار المواد الخام اللازمة للتصنيع.

وتسارع معدل التضخم الفرنسي، في شهر سبتمبر، في الوقت الذي واجهت فيه الأسر في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، قفزة في أسعار الطاقة والخدمات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 بالمئة عن العام السابق، أي بنسبة تقل قليلا عن القفزة التي توقعها الاقتصاديون في مسح أجرته "بلومبرج"، بواقع 2.8 بالمئة.

ويعتبر الرقم الذي تم تسجيله اليوم الخميس، الأقوى منذ ديسمبر من عام 2011، ويأتي قبيل صدور البيانات الخاصة بإيطاليا وألمانيا ومنطقة اليورو، والتي من المتوقع أن تظهر زيادات حادة مماثلة.

يشار إلى أن البنوك المركزية حول العالم قللت من أهمية الارتفاع الأخير في معدل التضخم، الذي أصاب معظم الاقتصادات المتقدمة.

وفي سياق آخر، يشارك حلف شمال الأطلسي (ناتو) والقوات الجوية التشيكية في عرض عسكري كبير يقام على مدار يومين الأسبوع الجاري بمطار أوسترافا بمنطقة مورافيا- سيليزيا شمال شرقي البلاد.

وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم السبت، أن الحدث السنوي العسكري يعد الأكبر من نوعه بمنطقة أوروبا الوسطى، حيث حضره أكثر من 200 ألف شخص في نسختيه خلال عامي 2018 و2019، غير أنه تم إلغاؤه العام الماضي بسبب وضع جائحة فيروس كورونا.

أما العام الجاري فسيقتصر الحضور، وسيكون محدودًا على 40 ألف شخص في اليوم، كما أنه من المقرر مشاركة وحدات الجيش والأمن والإنقاذ من 17 دولة خلال الحدث الذي سيقام في الـ18 و19 من شهر سبتمبر الجاري.