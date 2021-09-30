الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«متحرش».. ياسمين رئيس تكتشف حقيقة زوجها في مسلسل 60 دقيقة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

احتدمت أحداث مسلسل 60 دقيقة للنجمة ياسمين رئيس، بعد اكتشافها لخيانة زوجها واغتصابه لمرضاه أثناء علاجه النفسي لهم، لتبقى في وضع لا يُحسد عليه، إما أن تقف ضده وتؤكد جرائمه، أو تدعمه وتنكر كل ما قام به، فما الذي ستقوم به ياسمين، خاصةً وبعد فتور العلاقة بينهما وشعورها بعدم الاطمئنان، ليبدأ مسلسل 60 دقيقة في إثارة قضايا مهمة مثل التحرش والعنف ضد المرأة بكافة أنواعه، والاستغلال الجنسي من خلال شخصياته وأحداثه.

- أحداث الحلقتين 5 و6


وكشفت الحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسل 60 دقيقة، والذي يُعرض حصريًا على "شاهد vip" عن اعتراف الفتاة المنتحرة سارة (فاطمة البنوي) بأن طبيبها النفسي أدهم (محمود نصر) قد تحرش بها في عيادته واغتصبها، لترفع عليه قضية وتتولاها المحامية مريم (شيرين رضا)، التي حاولت إمالة ياسمين (ياسمين رئيس) في صفها، ولكن الأخيرة تركتهما ومضت.


ودافع أدهم عن نفسه أمام زوجته ياسمين عن أن سارة مصابة الفصام، ذلك ما يجعلها تتوهم علاقات لم تحدث، وتسمع أصواتًا لا تصدر، وتبقى دائمًا في عنف تجاه كل ردود الأفعال ولا تتقبل العلاج، وهذا ما جعلها تضطر للانتحار، صدقت ياسمين تبريرات أدهم، الذي أثبت براءته في القضية، ولكن انتهت الحلقة بذهاب سارة إليه والانتحار أمامه.

ومن المقرر أن يستكمل المسلسل حلقاته يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر، ويوم الخميس 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية، حصريًا على منصة شاهد vip.

- انتظار عرض فيلم قمر 14


وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها قمر 14 ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها جارة القمر الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة.

 

مسلسل 60 دقيقة 60 دقيقة مسلسل ياسمين رئيس خيانة شاهد vip محمود نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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