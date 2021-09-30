الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محلل كويتى عن مشاركة مصر فى «إكسبو دبى»: إضافة قوية للمعرض

إكسبو دبي
إكسبو دبي

قال المحلل السياسي الكويتي مساعد المغنم، إن مشاركة مصر في معرض «إكسبو دبي 2020»، لها  مردود وأثر إيجابي فيما يخص دعم المعارض العالمية، وخاصة إذا كانت مقامة في دولة عربية.

وأضاف المغنم لـ"الدستور"، أن مشاركة مصر في معرض (إكسبو) نوع من أنواع التكاتف والتعاون والتكامل بين الأشقاء العرب، وهو أمر ليس مستغربا على مصر شعبا وحكومة وقيادة.

وتابع أن وجود مصر في مثل هذا المحافل العالمية وخاصة في الشرق إضافة للدولة المستضيفة للمعرض، مؤكدا أن مصر لها دور خاص ومهم جدا نظرا لما تتمتع به من تاريخ وإرث وحضارة فريدة.

وأوضح أن مصر دائما تدعم وتساند الدول العربية، ووجودها عنصر رئيسي لنجاح معرض إكسبو دبي 2020، مؤكدا أن مصر في قلب كل مواطني الخليج العربي.

يأتي هذا فيما قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن مشاركة مصر في "إكسبو دبي" 2020 خطوة مهمة للترويج للسياحة في مصر.

وتابع الموقع الأمريكي، أن مصر تراهن على مشاركتها في إكسبو دبي 2020، إحدى كبرى الفعاليات الثقافية في العالم، للترويج لقطاع السياحة فيها، حيث تخطط مصر للاستفادة من معرض إكسبو دبي 2020، الذي سيقام في دولة الإمارات العربية المتحدة ، من خلال جذب وتشجيع السياح بشكل عام والسياح الإماراتيين بشكل خاص.

ويفتتح إكسبو دبي 2020 اليوم الخميس ويفتح أبوابه للزوار غدا الجمعة، وينتهي في 31 مارس 2022، وهو أكبر منتدى ثقافي في العالم ويستقطب ملايين الزوار والسائحين إلى أجنحته ومعارضه وفعالياته الثقافية الدولية، ويشارك في المعرض أكثر من 190 دولة ومنظمة دولية وشركات وشركات قطاع خاص ومؤسسات تعليمية.

وتشارك مصر في إكسبو دبي 2020 بجناح يضم عناصر من الحضارة الفرعونية القديمة، مع كتابات هيروغليفية على جدران الجناح وصورة تجسد شخصية توت عنخ آمون، أما عن  المدخل الرئيسي للجناح  فهو عبارة عن بوابة مبنية على شكل مثلث تحاكي تصميم الأهرامات، وتم تصميم أكثر من 14 منطقة داخل الجناح المصري لتصوير فترات مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.

 

المحلل السياسي الكويتي مساعد المغنم مصر إكسبو دبي إكسبو 2020 بدبي

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وائل لطفي

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