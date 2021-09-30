جامعة حلوان تشارك في مبادرة «المركزي» لربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي

شاركت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان في مبادرة “FinYology-FinTech for Youth” التي أطلقها البنك المركزي المصري بهدف رفع مستوي الخريجين من خلال ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي وتدعيم التواصل مع الشركاء والتنفيذيين من القطاع المصرفي والمالي، في إطار حرص جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة على الارتقاء بمستوى طلابها وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات سوق العمل،وتحت ريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور ممدوح مهدي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح نجم أن جامعة حلوان تسعي لتحفيز طلابها على المشاركة في هذه المبادرات الهامة والتي تعمل على دعم خبراتهم واثقالها تدعيما لهم للتأهيل لسوق العمل، من خلال الربط بين دراسة الطلاب وبين مايحتاجه سوق العمل من تخصصات، حيث تضم جامعة حلوان تخصصات فريدة ومتميزة بكلياتها وبرامجها التي تضم مجالات إبداعية تواكب التطورات الجديدة على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.

وقد تم إطلاق المرحلة التجريبية للمبادرة بنجاح في فبراير 2020 من جانب البنك المركزي، والذي كلف المعهد المصرفي المصري بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، وذلك لتنمية المواهب الشابة ونشر الوعي والابتكار في مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية من خلال إدراج مشروعات التكنولوجيا المالية ضمن البرامج الدراسية لبعض المواد النظرية والعملية لطلبة الجامعات، مع مراعاة ملائمة هذه المشروعات لإحتياجات السوق المصرفي والمالي المصري التي تحتاج إلى حلول رقمية، والتي سبق رصدها ونشرها على منصة FinTech Egypt ومنها تحقيق الوعي المالي، والشمول المالي للفئات الأكثر احتياجاً.

وجاء حرص البنك المركزي المصري على رعاية وإطلاق المبادرات الهادفة لخلق حلول إبداعية ومتميزة للتحديات الحالية والمستقبلية، التي قد تواجه القطاع المصرفي، وخاصة مع التطور المطرد الذي تشهده التكنولوجيا الرقمية الذى أدى إلى تزايد حاجة السوق المصرفي لحلول رقمية مبتكرة للمعاملات المالية، ومن هنا تهدف مبادرة FinYology-FinTech for Youth إلى التشجيع على التخصص في مجال التكنولوجيا المالية بالجامعات وتعزيز فرص اكتشاف المواهب الشابة في هذا المجال ورعايتها وتبني أفكارها، بما يتوافق مع أهداف ورؤية البنك المركزي لتطوير القطاع المصرفي.

تأتي مشاركة الجامعة في المبادرة للمرة الأولى بالفصل الدراسي ربيع 2021 من خلال وحدة TICO التايكو بالجامعة والتي تشرف عليها الأستاذة الدكتورة شهيرة هيكل ونادى ريادة الأعمال بالجامعة والذي تشرف عليه الأستاذة الدكتورة إيمان أبوطالب، وكذلك كلية التجارة وإدارة الأعمال برنامج نظم معلومات الأعمال Business Information System BIS، برعاية الدكتورة أمانى فاخر القائم بعمل عميد الكلية، تحت إشراف الدكتورة هدى عبد الحميد على محمد أستاذ الاقتصاد بالكلية، والدكتورة شيماء عوف مدرس نظم معلومات الأعمال بالكلية، حيث شارك الطلاب بمراحل المبادرة المختلفة، والتي تم تنفيذها بالتعاون بين الكلية وخبراء من البنك المركزي والمعهد المصرفي المصري و مكتب البريد المصرى.

بدأت المرحلة الأولى من المبادرة بالجامعة بمشاركة 6 مشاريع تخرج لـ6 مجموعات طلابية، وصولاً إلى المرحلة النهائية التي شهدت صعود مشروعين تخرج للتصفية النهائية، وحضر فاعلياتها ـ التي أقيمت عبر القنوات الرقمية ـ خبراء من البنك المركزى والمعهد المصرفى المصرى، والجامعة.

وانتهت فاعليات المرحلة النهائية بفوز المجموعة الطلابية لمشروع التخرج المحفظة الإلكترونية بالمركز الأول لتميز المشروع المقدم، وتم منح الطلاب الفائزين لمشروع تخرج المحفظة الإلكترونية فرصة الحصول على تدريب صيفي في مجال الخدمات المصرفية الرقمية من هيئة البريد المصرى، لتلقي التدريب والتوجيه والإرشاد اللازم لدعم وتطوير مهاراتهم وأفكارهم في مجال التكنولوجيا المالية، كما تم منح شهادات تقدير لطلاب مشروع التخرج المشارك بالجلسة النهائية وللأستاذ الدكتورهدى عبد الحميدعلى محمد و الدكتورة شيماء عوف على تنفيذ المشروع بالجامعة.