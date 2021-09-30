حظ جميع الأبراج الفلكية لشهر أكتوبر لعام 2021

يبدأ غدا شهر أكتوبر 2021، وتقدم “الدستور” حظ مواليد الأبراج الفلكية لهذا الشهر حسب موقع "myimperfectlife".

برج الحمل:

سيكون شهر أكتوبر حافلًا بالأحداث بالنسبة لك، توقع أن تواجه عقبات ومضايقات قليلة داخل عملك، حاول أن تستمع إلى ما يقوله الأشخاص حولك لانه سيكون ذات أهمية، حاول الحفاظ على هدوء علاقتك العاطفية.

برج الثور:

خلال هذا الشهر سينصب تركيزك على إجراء تغييرات كبيرة لتحقيق المزيد من التوازن في حياتك، أفضل الأخبار بالنسبة لك سوف تأتي في وقت مبكر لك استمتع بطاقتك الايجابية هذا الشهر.

برج الجوزاء:

سيكون هذا الشهر مثيرًا للاهتمام ، فقد تظهر لك بعض الأفكار الرائدة هذا الشهر، وستتحسن حالتك المادية والعاطفية بشكل كبير لذلك حاول استثمار طاقتك جيدا.

برج السرطان:

توقع أن تستثمر معظم طاقتك في هذا الشهر، لأنه ستظهر أشياء غير متوقعة هذا هو الشهر الخاص بك لتيسير الأمور، دلل نفسك أو اذهب في إجازة أو على الأقل خذ بعض الوقت للراحة خلال هذه الأوقات.

برج الأسد:

في شهر اكتوبر يعود الحظ الجيد لمواليد برج الاسد، راقب كيف تعبر عن طاقتك هذا الشهر، وحاول الاستفادة من كل طاقتك في عملك والذهاب في رحلات تفرج بها عن نفسك.

برج العذراء:

يجب عليك عمل ميزانية جديدة في حياتك، حاول خلال هذا الشهر نسيان العالم حولك والتركيز على أحوالك العملية والعاطفية.

برج الميزان:

حان الوقت لتجديد الطريقة التي تؤكد بها لنفسك أنك هادئ ومهذب ، لكن هذا الشهر، سيضيء نيرانك الداخلية ويعلمك أن هناك قوة في الدفاع عن نفسك وإخبار الأشياء كما هي.

برج العقرب:

هذا الشهر ستكون حاجتك إلى العزلة والخصوصية أقوى، و هناك شيء كبير ومهم للغاية ينتظرك، لذلك لا تفوت فرصة التواصل مع حدسك خلال الثلث الأول من الشهر.

برج القوس:

إذا كنت ترغب في الحصول على تجربة جديدة ، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك. سيكون عامل الجذب الخاص بك خارج المخططات، لذا استخدمه لصالحك، إذا كنت تنتظر انطلاق مشروع خلال الأشهر القليلة الماضية ، فمن المفترض أن يبدأ هذا التغيير في الاتجاه في تسريع الأمور قريبًا.

برج الجدي:

سيجلب لك هذا الشهر بعض التحديات، وسيحدث تغييرات في سير عملك خلال الأيام المقبلة، حاول الحصول على توازن بين الحياة والعمل حتى لا تتعب ولكن في نهاية الشهر ستحصل على الكثير من المال.

برج الدلو:

لقد قطعت شوطاً طويلاً والآن ستبدأ في جني ثمار كل عملك الشاق، ستعثر على جميع القطع المفقودة التي كنت تبحث عنها ستكون أقرب إلى أهدافك.

برج الحوت:

كان شهر سبتمبر شديدًا بالنسبة لبرجك ، لذلك ستكون سعيدًا بمعرفة أن شهر أكتوبر سيكون أكثر سلاسة قد تظهر معلومات مثيرة جدًا بالنسبة لك، إذا كنت ترغب في أخذ استراحة أو رحلة فإن نهاية الشهر ستكون الوقت المثالي للقيام بذلك.