كرواتيا تسجل 1710 إصابات جديدة بكورونا و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكرواتية، ارتفاع إجمالي عدد مصابي فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد إلى 404 آلاف و790 حالة، بعد إصابة 1710 أشخاص في آخر 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس - بأن البلاد سجلت في نفس الوقت 924 حالة شفاء تام من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 387 ألفًا و275 حالة، بينما يوجد 741 مريضًا بكوفيد حتى الآن في المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، منهم 94 على أجهزة التنفس الصناعي.

كذلك، سجلت السلطات الصحية في كرواتيا 12 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد في الساعات الماضية، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و640 حالة.

