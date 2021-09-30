الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كرواتيا تسجل 1710 إصابات جديدة بكورونا و12 وفاة

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكرواتية، ارتفاع إجمالي عدد مصابي فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد إلى 404 آلاف و790 حالة، بعد إصابة 1710 أشخاص في آخر 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس - بأن البلاد سجلت في نفس الوقت 924 حالة شفاء تام من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 387 ألفًا و275 حالة، بينما يوجد 741 مريضًا بكوفيد حتى الآن في المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، منهم 94 على أجهزة التنفس الصناعي.

كذلك، سجلت السلطات الصحية في كرواتيا 12 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد في الساعات الماضية، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و640 حالة.
 

كورونا حول العالم الصحة العالمية زغرب الصحة الكرواتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

«الدواء» تعلن إدراج 8 مواد جديدة فى جدول المخدرات

«المالية»: جدول زمني لتخصيص السيارات الجديدة للمستفيدين بمبادرة «إحلال المركبات»

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

الاتفاق تم.. 14 ألف جنيه عن السنة للعاملين بـ«الحديد والصلب» بعد التصفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

انطلاق أول رحلة جوية تجارية مباشرة من البحرين نحو إسرائيل

فلسطين: الاحتلال يغلق ميناء يافا بعد العثور على صاروخ 

مقتل شابة فلسطينية برصاص الاحتلال حاولت تنفيذ عملية طعن في القدس