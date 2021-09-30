إصابة 400 ألف ماليزي دون 18 عاماً بكورونا في 2021

كشفت وزارة الصحة الماليزية، عن تسجيل إصابة أكثر من 400 ألف شخص دون سن 18 عامًا بفيروس كورونا في ماليزيا العام خلال العام الجاري، بزيادة ملحوظة عما كان عليه في العام الماضي عند 12 ألف حالة فقط.

وقال وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الخميس - إن 252 ألفا و569 شخصا من العدد الكلي كانوا طلاب بالمدارس والبقية من الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.

وأشار إلى أنه انطلاقا من ذلك قامت الحكومة بتطعيمهم كوسيلة لحماية المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا من "كوفيد-19".