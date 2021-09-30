الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تقارير ومتابعات

لعام دراسي بلا كورونا.. 10 خطوات من التعليم لمواجهة الفيروس بالمدارس

جريدة الدستور

أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة خطوات وذلك مع اقتراب العام الدراسي الجديد وحددت خطوات يتم اتباعها حال ظهور فيروس كورونا في المدارس.

في هذا السياق ترصد “الدستور” هذه الخطوات:

  • وجود غرفة عزل مجهزة في كل مدرسة
  • وجود طبيب في كل مدرسة بالتعاون مع مديريات الصحة
  • حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة في نفس الفصل خلال اسبوعين يتم غلق الفصل لمدة 28 يوم.
  • في حالة فرض حجر صحي على قرية أو مدينة يتم غلق مدارس هذه القرية أو المدينة لحين انتهاء هذا الحجر المفروض.
  • في حالة غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين يتم بعدها إغلاق المدرسة بالكامل لمدة 28 يوم.
  • في حالة غلق مدرسة في مجمع مدارس وظهور حالات بمدرسة أخرى في نفس المجمع يتم غلق المجمع بالكامل لمدة 28 يوم.
  • يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد، والتى تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس.
  • تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
  • شددت التربية والتعليم على التنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
  • بشأن متابعة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام الدراسي هذا العام سيكون إلزامي انتظامي بمواعيد حضور وغياب، مشيرًا في تصريحات خاصة لموقع “الدستور” أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتابع انطلاق العام الدراسي في 9 أكتوبر المقبل على مستوى جمهورية مصر العربية .

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