وزير الدفاع الفلبيني: الصين تطلب عدم مراجعة اتفاقية مع أمريكا

قال وزير الدفاع الفلبيني اليوم الخميس إن الصين عبرت عن معارضتها لسعي الفلبين لمراجعة اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة عمرها 70 عاما بسبب قلقها من أن يكون ذلك محاولة لتحجيمها.



وتريد الفلبين تعديل اتفاقية الدفاع المشترك لعام 1951 لتوضيح إلى أي مدى ستحمي الولايات المتحدة حليفتها وتدافع عنها إذا تعرضت لهجوم.



وفي حدث بمناسبة الذكرى السبعين للاتفاقية قال وزير الدفاع دلفين لورنزانا إن دبلوماسيا صينيا سابقا حثه على عدم مراجعة الاتفاقية.



وأضاف: "بينما ترحب الولايات المتحدة بمراجعة اتفاقية الدفاع المشترك، فإن طرفا خارجيا لا يرحب بذلك".



وتابع: “جاء السفير الصيني السابق لي وقال رجاء لا تمس اتفاقية الدفاع المشترك، دعها كما هي"، وأوضح في وقت لاحق أن هذه المحادثة تمت في 2018.



وفي سياق متصل، ذكر مقال نشر مؤخرا في مجلة أمريكية رائدة متخصصة في الشؤون الدولية أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة التفكير في علاقاتها مع الصين وكيفية التعامل مع صعود الصين.

وجاء في المقال الذي نشر تحت عنوان "أمريكا بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية تعاملها مع صعود الصين"، على موقع مجلة ((ذا ناشيونال انترست))، إن الولايات المتحدة تبنت استراتيجية "كونجيجمنت" وهي عبارة عن مزيج من "الاحتواء العسكري والانخراط الاقتصادي" مع الصين.

وأضاف أن الأكاديميين يدعون الآن إلى اتخاذ موقف أكثر عدائية تجاه صعود الصين، يشمل "الانفصال الاقتصادي، وتعزيز الردع الإقليمي لأمريكا، ودعم الحلفاء الأمريكيين"، مشيرا إلى أن هذه الأساليب قد تثبت شعبيتها مرة أخرى في الولايات المتحدة، لكنها "استراتيجية سيئة، لأنها تخطئ في فهم سبب فشل تلك الاستراتيجية".

و دعا المقال بدلا من ذلك الولايات المتحدة إلى اتخاذ نهج جديد تجاه الصين يركز على التكيف وضبط النفس.