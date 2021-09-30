الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الفلبيني: الصين تطلب عدم مراجعة اتفاقية مع أمريكا

وزير الدفاع الفلبين
وزير الدفاع الفلبين

قال وزير الدفاع الفلبيني اليوم الخميس إن الصين عبرت عن معارضتها لسعي الفلبين لمراجعة اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة عمرها 70 عاما بسبب قلقها من أن يكون ذلك محاولة لتحجيمها.


وتريد الفلبين تعديل اتفاقية الدفاع المشترك لعام 1951 لتوضيح إلى أي مدى ستحمي الولايات المتحدة حليفتها وتدافع عنها إذا تعرضت لهجوم.
 

وفي حدث بمناسبة الذكرى السبعين للاتفاقية قال وزير الدفاع دلفين لورنزانا إن دبلوماسيا صينيا سابقا حثه على عدم مراجعة الاتفاقية.
 

وأضاف: "بينما ترحب الولايات المتحدة بمراجعة اتفاقية الدفاع المشترك، فإن طرفا خارجيا لا يرحب بذلك".


وتابع: “جاء السفير الصيني السابق لي وقال رجاء لا تمس اتفاقية الدفاع المشترك، دعها كما هي"، وأوضح في وقت لاحق أن هذه المحادثة تمت في 2018.
 

وفي سياق متصل، ذكر مقال نشر مؤخرا في مجلة أمريكية رائدة متخصصة في الشؤون الدولية أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة التفكير في علاقاتها مع الصين وكيفية التعامل مع صعود الصين.

 

وجاء في المقال الذي نشر تحت عنوان "أمريكا بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية تعاملها مع صعود الصين"، على موقع مجلة ((ذا ناشيونال انترست))، إن الولايات المتحدة تبنت استراتيجية "كونجيجمنت" وهي عبارة عن مزيج من "الاحتواء العسكري والانخراط الاقتصادي" مع الصين.

 

وأضاف أن الأكاديميين يدعون الآن إلى اتخاذ موقف أكثر عدائية تجاه صعود الصين، يشمل "الانفصال الاقتصادي، وتعزيز الردع الإقليمي لأمريكا، ودعم الحلفاء الأمريكيين"، مشيرا إلى أن هذه الأساليب قد تثبت شعبيتها مرة أخرى في الولايات المتحدة، لكنها "استراتيجية سيئة، لأنها تخطئ في فهم سبب فشل تلك الاستراتيجية".

 

و دعا المقال بدلا من ذلك الولايات المتحدة إلى اتخاذ نهج جديد تجاه الصين يركز على التكيف وضبط النفس.

وزير الدفاع الفلبيني الصين الفلبين الولايات المتحدة السفير الصيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

«الصحة»: توريد 2510 سيارات إسعاف بـ3 مليارات جنيه لدعم «حياة كريمة»

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى وتراجع اليورو والإسترلينى

وفاة عريس أثناء رقصه مع أصدقائه ليلة زفافه بالبحيرة

تفاصيل درجات الحرارة فى مصر اليوم الخميس 30-9-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في شركات تعمل مع مستوطنات إسرائيلية

مسئول أمريكى: سوليفان أكد لمصر دعم بايدن لـ«حل الدولتين»

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس