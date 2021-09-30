البنك الدولي: ندعم التحول في السودان والأمر يتطلب وقتا ليؤتي ثماره

قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الخميس، إننا ندعم التحول في السودان والأمر يتطلب وقتا ليؤتي ثماره.

وأضاف ديفيد مالباس، ناقشت مع رئيس الوزراء السوداني التحديات التي تواجه بلاده وإنجازات العامين الماضيين.

وأكد رئيس البنك الدولي، أن مباحثات مثمرة مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.. السودان في مرحلة بناء صعبة ونعلم أنها تحتاج إلى وقت.

وقد استقبل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الخميس، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في أول زيارة من نوعها إلى الخرطوم منذ قرابة 5 عقود.

و أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أهمية أن يعمل جميع شركاء الفترة الانتقالية يدًا واحدة لإنجاح الانتقال المدني الديمقراطي بسلام.

واستقبل حمدوك، أمس الأربعاء، المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، بحضور وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان، ومستشار الشراكات والتعاون الدوليين عمر قمرالدين وعائشة البرير، بجانب القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان برايان شوكان.

وقدّم رئيس الوزراء السوداني، خلال اللقاء، شرحًا حول الوضع بالسودان، مشيرًا إلى أن الأوضاع استقرت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وشدد على أهمية الدعم الدولي لإكمال متطلبات المرحلة الانتقالية ودعم استكمال السلام وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ بنود اتفاق جوبا لسلام السودان، باعتبارها من أهم عمليات التحول المدني الديمقراطي.

وعبر رئيس الوزراء السوداني كذلك عن شكره وتقديره للإدارة الأمريكية على وقوفها بجانب الشعب السوداني وتطلعاته المشروعة لمستقبل أفضل له وللأجيال القادمة، وأهمية البناء على هذا الدعم الذي وجده السودان من كل دول العالم.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي، أن المحاولة الانقلابية الفاشلة وجدت الإدانة الكاملة من قبل الإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكي، مشيرًا إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة السودانية التي يقودها مدنيون، فيما يخص تثبيت الفترة الانتقالية، والوصول إلى نهايتها بالتحول المدني الديمقراطي والانتخابات.

وقال فيلتمان إن مثل هذه المحاولات تهدف حتمًا لوقف التطور الذي يشهده السودان رغم صعوبات الانتقال، وبغرض إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من حيث تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة ودورها في المؤسسات المالية الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى.