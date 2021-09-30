«المعمل الجنائي»: زيادة الأحمال وراء اندلاع حريق شقة سكنية في الزاوية الحمراء

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي، حول واقعة نشوب حريق شب فى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وكان رجال الحماية المدنية تمكنوا السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الزاوية الحمراء، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الزاوية الحمراء، وتم الدفع بعدد من سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع خطر امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.