الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«المعمل الجنائي»: زيادة الأحمال وراء اندلاع حريق شقة سكنية في الزاوية الحمراء

حريق
حريق

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي، حول واقعة نشوب حريق شب فى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وكان رجال الحماية المدنية تمكنوا السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الزاوية الحمراء، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الزاوية الحمراء، وتم الدفع بعدد من سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع خطر امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

المعمل الجنائي حريق شقة سكنية الزاوية الحمراء ماس كهربائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

«الصحة»: توريد 2510 سيارات إسعاف بـ3 مليارات جنيه لدعم «حياة كريمة»

تفاصيل درجات الحرارة فى مصر اليوم الخميس 30-9-2021

وفاة عريس أثناء رقصه مع أصدقائه ليلة زفافه بالبحيرة

230 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في شركات تعمل مع مستوطنات إسرائيلية

مسئول أمريكى: سوليفان أكد لمصر دعم بايدن لـ«حل الدولتين»

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس