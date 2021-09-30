الرئيس الأمريكي يحضِر مباراة «بيسبول» خيرية بين أعضاء الكونجرس

حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مباراة سنوية للعبة البيسبول بين أعضاء الكونجرس في ساحة الألعاب الوطنية "ناشيونال بارك" بالعاصمة واشنطن، وفاز فيها الجمهوريون على الديمقراطيين.

ويأتي حضور بايدن لهذه المباراة وسط أجواء متوترة بين المشرعين الأمريكيين؛ بسبب القانون الخاص بتمويل البنية التحتية، والذي تقدر ميزانيته بـ1.2 تريليون دولار والمخاوف من أن يتسبب هذا الخلاف إلى إغلاق حكومي.

وتعتبر مباراة البيسبول بين أعضاء الكونجرس تقليدا سنويا بدأ منذ عام 1909، حيث يتنافس فيه المشرعون من كلا الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والجمهوري) على المضمار، وللتأكيد على روح الصداقة بينهم سواء في قاعات الكونجرس أو خلال المباراة.

كما استهدفت المباراة جمع تبرعات لصالح الأعمال الخيرية، وقد جمع هذا العام نحو 1.2 مليون دولار ستتوجه إلى عدد من المنظمات الخيرية، مثل المراكز التعليمية ونوادي الشباب وغيرها.

وكان يتم تنظيم هذه المباراة عادة في فصل الصيف إلا أنها تأخرت هذا العام؛ بسبب جائحة كورونا، وقد ألغيت مباراة العام الماضي 2020 جراء تفشي فيروس كوفيد ـ 19 بالولايات المتحدة.

وعلى جانب آخر، تواجه خطة الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية والإصلاحات الاجتماعية التاريخية التي يزمع الرئيس الأمريكي جو بايدن تطبيقها، أسبوعا صعبا في الكونجرس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، عبر جو بايدن عن "تفاؤله" مؤخرا إزاء مشروعيه التاريخيين للاستثمارات، فمن جهة هناك مشروع بقيمة 1200 مليار دولار من أجل إصلاح البنى التحتية الأميركية المتداعية بدعم من قسم من الجمهوريين، ومن جهة أخرى هناك إصلاحات اجتماعية واستثمارات لمكافحة التغير المناخي في خطة ضخمة بقيمة 3500 مليار دولار تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل".

وحسب بايدن فإن قيمة هذا المشروع تساوي إجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا، و يهدف إلى إحداث تغيير جذري في حياة الأمريكيين، لكن لا يزال يتعين على هذه النصوص التأسيسية لبرنامجه الاقتصادي والاجتماعي تجاوز عقبات كثيرة في الكونجرس.