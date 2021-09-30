الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الرئيس الأمريكي يحضِر مباراة «بيسبول» خيرية بين أعضاء الكونجرس

جو بايدن
جو بايدن

حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مباراة سنوية للعبة البيسبول بين أعضاء الكونجرس في ساحة الألعاب الوطنية "ناشيونال بارك" بالعاصمة واشنطن، وفاز فيها الجمهوريون على الديمقراطيين.
ويأتي حضور بايدن لهذه المباراة وسط أجواء متوترة بين المشرعين الأمريكيين؛ بسبب القانون الخاص بتمويل البنية التحتية، والذي تقدر ميزانيته بـ1.2 تريليون دولار والمخاوف من أن يتسبب هذا الخلاف إلى إغلاق حكومي.
وتعتبر مباراة البيسبول بين أعضاء الكونجرس تقليدا سنويا بدأ منذ عام 1909، حيث يتنافس فيه المشرعون من كلا الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والجمهوري) على المضمار، وللتأكيد على روح الصداقة بينهم سواء في قاعات الكونجرس أو خلال المباراة.
كما استهدفت المباراة جمع تبرعات لصالح الأعمال الخيرية، وقد جمع هذا العام نحو 1.2 مليون دولار ستتوجه إلى عدد من المنظمات الخيرية، مثل المراكز التعليمية ونوادي الشباب وغيرها.
وكان يتم تنظيم هذه المباراة عادة في فصل الصيف إلا أنها تأخرت هذا العام؛ بسبب جائحة كورونا، وقد ألغيت مباراة العام الماضي 2020 جراء تفشي فيروس كوفيد ـ 19 بالولايات المتحدة.
وعلى جانب آخر، تواجه خطة الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية والإصلاحات الاجتماعية التاريخية التي يزمع الرئيس الأمريكي جو بايدن تطبيقها، أسبوعا صعبا في الكونجرس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، عبر جو بايدن عن "تفاؤله" مؤخرا إزاء مشروعيه التاريخيين للاستثمارات، فمن جهة هناك مشروع بقيمة 1200 مليار دولار من أجل إصلاح البنى التحتية الأميركية المتداعية بدعم من قسم من الجمهوريين، ومن جهة أخرى هناك إصلاحات اجتماعية واستثمارات لمكافحة التغير المناخي في خطة ضخمة بقيمة 3500 مليار دولار تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل".

وحسب بايدن فإن قيمة هذا المشروع تساوي إجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا، و يهدف إلى إحداث تغيير جذري في حياة الأمريكيين، لكن لا يزال يتعين على هذه النصوص التأسيسية لبرنامجه الاقتصادي والاجتماعي تجاوز عقبات كثيرة في الكونجرس.

الولايات المتحدة أعضاء الكونجرس الكونجرس بايدن مباراة بيسبول

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: توريد 2510 سيارات إسعاف وعيادات متنقلة من ألمانيا لدعم «حياة كريمة»

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

تفاصيل درجات الحرارة فى مصر اليوم الخميس 30-9-2021

وفاة عريس أثناء رقصه مع أصدقائه ليلة زفافه بالبحيرة

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

مواعيد القطارات المكيفة والمميزة الخميس 30-9-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في شركات تعمل مع مستوطنات إسرائيلية

مسئول أمريكى: سوليفان أكد لمصر دعم بايدن لـ«حل الدولتين»

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس