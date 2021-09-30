الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استدعاء 11 شخصا بينهم متحدثة سابقة بحملة ترامب فى قضية اقتحام الكابيتول

أرشيفية
أرشيفية

قررت اللجنة الخاصة لمجلس النواب الأمريكي برئاسة بيني تومبسون، استدعاء 11 شخصًا بينهم المتحدثة باسم الحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب كاترن بيرسون للإدلاء بشهاداتهم في قضية اقتحام الكابيتول، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

ويأتي استدعاء الأشخاص الـ11 للإدلاء بشهاداتهم وتقديم المعلومات والوثائق الخاصة بالتجمعات الجماهيرية التي سبقت اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، في جلسة استماع للجنة.

و ألزمت اللجنة الأسبوع الماضي 4 مسؤولين رفيعين في إدارة ترامب بتقديم المعلومات المتعلقة باقتحام الكابيتول.

يذكر أن مجموعة من أنصار الرئيس السابق اقتحمت مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يصادق فيه الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها ترامب، لكنه واصل الحديث عن تزويرها.

يأتي هذا فيما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، ومأن مكتب التحقيقات الفيدرالية إف بي آي» كان لديه مُخبرًا وسط الحشود المؤيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي اقتحمت مبنى الكابيتول «مقر الكونجرس» في واشنطن يوم 6 يناير الماضي.

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية- في تقرير على موقعها الإلكتروني - إلى أن اسم المُخبر لم يتم الكشف عنه في السجلات السرية، لكنه كان ينتمي إلى فصيل الغرب الأوسط الأمريكي التابع لمجموعة يمينية متطرفة تسمى «الأولاد الفخورين».

وتابعت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: «بحسب تفاصيل السجلات، التقى المُخبر برجال من فصائل أخرى تابعة للمجموعة اليمينية المتطرفة في صباح يوم 6 يناير أمام نصب واشنطن، وفي النهاية كانوا من ضمن الحشود التي اقتحمت الكابيتول»، مضيفة «أن المُخبر دخل المبنى بعد جدال حول ما إذا كان يتوجب عليهم فعل ذلك».

وقالت الصحيفة: «ثم غادر عبر إحدى النوافذ بعد إعلان الشرطة مقتل أحد الأشخاص»، مؤكدة «أن الذي يُرجح أن يكون آشلي بابيت، أحد مؤيدي ترامب».

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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