الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب بجامعة الإسكندرية (صور)

محافظ مطروح يستقبل
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعضاء القافلة الطبية لكلية طب جامعة إسكندرية، بالتعاون مع روتارى مرسى مطروح  والمقرر بدء أعمالها بقرية القصر، وذلك بحضور الدكتور  وائل نبيل،  نائب رئيس جامعة إسكندرية عميد كلية الطب، والدكتور عبد المنعم فوزي رئيس القوافل الطبية ، والدكتورة  أمل لطفى  رئيس نادي روتارى مطروح ،  ووكيل وزارة الصحة بمطروح، والحاج   مصطفى دياب  سكرتير فخري روتارى  مرسى مطروح. 

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محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب

و رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بأطباء كلية الطب جامعة إسكندرية، مقدمًا لهم الشكر  على تحمل  مشقة  السفر، وكذلك الشكر لنادي روتارى مطروح في أول انطلاقة لأعماله المجتمعية لخدمة أهالي مطروح، مع القافلة الطبية والتوعوية لأهالي قرية القصر،  والتى تضم تخصصات " نساء وتوليد ،جلدية، باطنة، جراحة عامة، نفسية وعصبية، وصدرية"، مع الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وقياس الوزن، وكذلك توفير كافة الأدوية اللازمة للمرضى.

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محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم لتيسير أعمال القافلة والإعلان عنها لتحقيق الهدف الإنساني والطبي النبيل المرجو منها لأهالي منطقة القصر والتجمعات المحيطة، مع الدعوة إلى مزيد من الجهد والتعاون في مجال  تدريب وتنمية المهارات لدى أهالي المناطق الأكثر  احتياجًا، واستمرار مسيرة العطاء تقديرًا لأهالي مطروح وتوفير حياة كريمة لهم مع ما يستحقونه بمزيد من الجهود الداعمة، والتوسع في المشروعات والخدمات المجتمعية بالمناطق الأكثر احتياجًا. 

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محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب

وقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوزيع شهادات تقدير من نادى روتاري للأطباء والجهات المشاركة في القافلة الطبية تقديرًا لاهتمام جامعة الإسكندرية بالمشاركة المجتمعية في خدمة المجتمعات المحلية وأهالي مطروح.

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محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب

كما أهدى نادي روتاري مطروح درعًا إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديرًا لجهوده في دعم منظومة الصحة، والجهود المجتمعية لخدمة أهالي مطروح.

IMG-20210929-WA0090
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب

محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح يستقبل قافلة كلية الطب
محافظ مطروح المشاركة المجتمعية خدمة المجتمع القوافل الطبية مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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