مصرع شاب بلدغة ثعبان فى قرية كفر حجازى بالمحلة

شهدت قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، مساء اليوم، واقعة مصرع شاب في نهاية العقد الثالث من عمره، إثر تعرضه للدغة ثعبان حال سيره بطريق زراعي، مما أصابه بحالة من الشلل حتى لفظ أنفاسه الأخيره عقب نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى طوارىء مستشفى المحلة العام.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد عصام مصطفى مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول إلى طوارىء مستشفى المحلة العام جثمان الشاب "إبراهيم .م" 28 سنة، عقب تعرضه للدغة ثعبان بنطاق قرية كفر حجازي، ووفاته إثر تعرضه للهبوط حاد في الدوره الدموية.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة إلى مكان الواقعة، وتبين تعرض الشاب للدغة الثعبان حال سيره بالطريق الزراعي بمحيط منزل الشاب الضحية بنطاق قرية كفر حجازي بدائرة المركز.

وأفاد شهود عيان من أهالي قرية كفرحجازي، أن الشاب تعرض لواقعة اللدغ، وأصيب بالشلل رباعي بكافة أطرافه حتى تعرض لوعكة صحية على أثرها لفظ أنفاسه الأخيرة؛ بسبب أزمة قلبية مفاجئة، حسب تقارير طبية صادرة حول وفاته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

من جهة أخرى، لقى رجل مسن مصرعه متأثرًا بجراحه في حادث تصادم بسيارة ملاكي بمنطقة أبوشاهين التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بمصرع رجل مسن في الستينات من عمره أثناء عبوره الطريق إثر أصطدامه بسيارة ملاكي.

وانتقلت قوة من مباحث قسم أول إلى مكان الحادث ولم يتعرف على هوية الرجل المسن، ولا توجد معه أى أوراق إثبات شخصية، وتبين إصابته بنزيف داخلي أودى بحياته فىي الحال، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي.

وتم القبض على سائق السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة للتحقيق.