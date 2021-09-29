مقتل زعيم بارز للاجئى الروهينجا برصاص مجهولين فى «أوخيا»

قتل زعيم بارز للاجئين الروهينجا برصاص مجهولين بمخيم للنزوح في بنجلاديش، دون أن تعلن أي جهة مسئوليتها عن الاعتداء.

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم الأربعاء، عن الشرطة في "كوكس بازار"، الواقعة جنوب شرق بنجلاديش التي تطل على مخيمات نازحي الروهينجا، إن الزعيم "محب الله" تعرض لهجوم من مجهولين في مخيم للاجئين في "أوخيا" في منطقة "كوكس بازار"، وإنه توفي بعد نقله إلى المستشفى.

ولم توجه الشرطة الاتهام لأي جهة، كما لم تعلن جهة مسئوليتها.

وكان المدرس، ثم الناشط الحقوقي "محب الله" متحدثًا باسم اللاجئين من ميانمار المجاورة في الاجتماعات الدولية، وفي 2017 جاء إلى بنجلاديش حين اضطر نحو 700 ألف لاجئ من ميانمار إلى الفرار، وسط أعمال عنف اتهم جنود ميانمار بأنهم ارتكبوها.

والعام الماضي زار "محب الله" واشنطن، وحضر اجتماعًا مع الرئيس السابق دونالد ترامب، وقاد مسيرة حاشدة ضمت نحو 200 ألف لاجئ لإحياء الذكرى السنوية الثانية لحملة القمع التي شنها جيش ميانمار، وهو ما عرضه لانتقادات في بنجلاديش.

يشار إلى أنه الأسبوع الماضي، طالبت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة بتحركات عالمية مكثفة لإعادة أقلية الروهينجا إلى بلدهم، قائلة إن تقاعس القوى الدولية الكبرى بشأن الأزمة تسبب في صدمة لبنجلاديش، لأنها وفرت لهم ملاذًا مؤقتًا لأسباب إنسانية، مما أدى إلى إجهاد موارد الدولة.

وقالت الشيخة حسينة، في اجتماع افتراضي عقد بشأن الروهينجا تحت رعاية بنجلاديش على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "كما قلت مرارًا إن (الروهينجا) من مواطني ميانمار، وبالتالي، يجب عليهم العودة إلى وطنهم بأمان وكرامة".

وشددت على أن القضية هي مسألة تتعلق بالأمن الإقليمي والعالمي وبالتالي فهي بحاجة إلى حل عاجل، قائلة "أود أن أؤكد أن كل ما نقوم به في بنجلاديش هو على أساس مؤقت بحت"، حسبما أوردت وكالة أنباء (يو إن بي) البنغالية.