الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

ندوة وحفل توقيع لكتاب «المتمردة» للنجمة إلهام شاهين (صور)

ندوة وحفل توقيع لكتاب
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة

شهد اليوم الثانى من فعاليات من المهرجان القومى للمسرح المصرى، فى دورته الرابعة عشرة، (دورة الكاتب المسرحى المصرى) برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، ندوة و حفل توقيع لكتاب "إلهام شاهين المتمردة" للكاتب الصحفى والمخرج المسرحى جمال عبد الناصر، بحضور رئيس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر، والإعلامية شيرين سليمان، وعدد كبير من وسائل الإعلام وامتلأت قاعة المجلس الأعلى للثقافة عن آخرها بحضور جماهيرى كبير.

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ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة

وقال الكاتب الصحفى والمخرج المسرحى جمال عبد الناصر، فى بداية ندوة الفنان إلهام شاهين بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا: "سعيد أن يكون أول كتبى عن إلهام شاهين، وكان البحث عن بداية أعمالها المسرحية صعب للغاية لأن بدايتها لم يوثق لها كما يحدث الآن، لذا حاولت توثيق مشوارها الفنى خاصة المسرحى، لأن الأجيال الجديدة لا تعلم بداية إلهام شاهين، واشتغالها مع العديد من كبار المسرحيين".

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ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة

وتابع: "هناك فصل بعنوان "اللعب مع الكبار" لأنها عملت مع كبار المخرجين مثل سعد أردش وجلال الشرقاوى، وكذلك كبار النجوم مثل نور الشريف، ومحمود عبد العزيز، وأمين الهنيدى، فضلا عن تقديمها أدوارا مختلفة على خشبة المسرح، وهو ما جعل صناع السينما يتهافتون عليها للتمثيل فى السينما".

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ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة

وأضاف: "اخترت عنوان "المتمردة" لأنها بالفعل كانت طفلة متمردة تمرد ايجابي فتمردت على سلطة الأب واختارت لنفسها طريقها الدراسي وبعد ذلك أصبحت  فنانة متفردة، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية، على غير رغبة والدها، كذلك تمردت فنيا فى الأدوار الفنية التى قدمتها خلال مسيرتها الفنية".

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ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة

من جانبها أعربت الفنانة إلهام شاهين فى بداية حديثها خلال ندوتها بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، عن سعادتها بتكريم المهرجان القومى للمسرح، قائلة: "تكريمى من المهرجان القومى للمسر ح هو أهم تكريم فى مسيرتي وله فرحته الخاصة، وقيمة التكريم من قيمة الجهة التي تقدمه وهى الدولة المصرية و  عنوان "المتمردة"  الذي اختاره الاستاذ جمال عبد الناصر عجبنى جدا، ورغم أن والدى السيد شاهين كانت روحه فنية وكان شاعرا، لكنه يرفض عملى فى الفن، وكنت خجولة وحساسة للغاية، وذهبت للدكتور وانا طفلة بسبب الكسوف".

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ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة

وتابعت:  "دخلت معهد الفنون المسرحية وكنت ارغب في ان اكون مخرجة ولكن اساتذة المعهد قالوا لي ان المعهد يدرس التمثيل والإخراج معا، وعندما عرض على المخرج كمال حسين تقديم "حورية من المريخ" رفضت لاننى خجولة، وكانت رغبتى فى الإخراج، لكننى لم أجد قسم للإخراج فى المعهد بمفرده فدخلت قسم تمثيل واخراج ، وهناك قالوا لي "أنتى عندك الموهبة لكنك متعرفيش وهنا نساعدك".

IMG-20210929-WA0227
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة


وأضافت: "فى أول عرض كنت خجولة وصوتى واطى، وهتف الجمهور "الصوت، الصوت"، فدخلت فى نوبة بكاء، وقولت للمخرج "مش عارزة أمثل" وطلب حينها المخرج من الجمهور مساندتى، وبابا قال له: "أنا قولتلك هتفضحينا".

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ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة

واستطردت: "كنت متفوقة فى اللغة العربية، وجيبت 50 من 50 فى الثانويج العامة، وحصلت على الدرجات النهائية فى باقية المواد عدى الأحياء التى رسبت فيها لكننى نجحت فيها بدرجات الرأفة، بابا أدخلنى جامعة الأزهر، بسبب الاختلاط ولأن الدراسة فى الكليات مقتصرة على الفتيات فقط، لكننى تمردت وقدمت فى المعهد".

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ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة

وكشفت النجمة إلهام شاهين، خلال ندوتها بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، عن تحضيراتها لعمل جديد مع الفنان الكبير محمد صبحى، وهى خطوة كبيرة فى مشوارها؛ وهو فنان يحب الالتزام جدا. 
 

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ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة


وتابعت: "دور الفنان والإعلامى تنويرى فى المجتمع، ولذلك خرجت بجراءة أيام حكم الإخوان وقولت أننى لا أعترف بالرئيس الإخوانى، لكننا لدينا بعض الأفكار فى بعض المناطق البعيدة تقهر المرأة".
 

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ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة


وأضافت: "نحتاج إمكانيات أكبر فى المسرح، وطموحى للمسرح أكبر مما هو عليه، وأشعر أننا نحتاج الكثير أمامنا لنصل للشكل الأفضل، وعلى الرغم من محاولات الفنان محمد صبحى، والنجم هانى رمزى، لكننا مازلنا ليس لدينا مسرح خاص".
 

IMG-20210929-WA0233
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة


واستطردت: "ولا أزال أحلم بالإخراج المسرحى، وأحلم بالكتابة والإخراج للسينما، وأكتب بعض النصوص والسيناريوهات، لكنها أحلام مؤجلة، لا أعلم متى يتحقق هذا الحلم".
 

IMG-20210929-WA0235
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة


وكشفت النجمة إلهام شاهين عن أنها تجهز لفيلم بعنوان "بنات صابرة"، معلقة: "بحارب فيه كل الفكر الجاهل، سواء زواج القاصرات أو التحرش، وتناقش فيه موضوعات كثيرة جدا تخص المجتمع، لأنى مهمومة بقضايا كثيرة، ونفسى الناس تفهم الدين صح، والقانون صح".

IMG-20210929-WA0234
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة



وتابعت: "أنا بحب الستات المهمومة ببلدها، ودايما بحاول أقدم كل اللى أقدر عليه فى سبيل توعية الناس".

IMG-20210929-WA0237
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة

وعقب انتهاء الندوة قامت النجمة ألهام شاهين والكاتب الصحفي والمخرج جمال عبد الناصر مؤلف كتابها  بالتوقيع للحضور على كتاب "المتمردة " وشهدت الندوة إقبالا جماهيريا كبيرا وحضور الكثير من وسائل الإعلام.

IMG-20210929-WA0238
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة

ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
ندوة وحفل توقيع لكتاب المتمردة
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