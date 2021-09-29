رئيسا وزراء المجر والتشيك يرفضان آلية توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبى

استقبل رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، حيث يقوم بزيارة لبلاده، اليوم الأربعاء، فيما تستعد جمهورية التشيك لإجراء الانتخابات في أوائل الشهر المقبل.

وأعربا، عن معارضتهما لسياسات الهجرة والمناخ التي أقرتها المفوضية الأوروبية.

كما رفضا آلية توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، كما تطالب بتغييرها العديد من الدول الأوروبية لضمان تقاسم أعداد اللاجئين بشكل عادل بين جميع الدول الأعضاء.

وقال رئيس الوزراء التشيكي، في بلدة أوستي ناد لابم شمالي البلاد "مستقبل أوروبا هو أطفالنا وعائلاتنا".

وتحدث رئيس الوزراء التشيكي أيضًا عن فوائد حدود المجر مع صربيا التي تخضع لمراقبة صارمة.

وقال "لولا هذا السياج، كان سيمر أقصر طريق للحصول على المزايا الاجتماعية في ألمانيا عبر جمهورية التشيك".

وأوضح، أن أوروبا لم تكن تكافح بفعالية كافية مهربي البشر، الذين وصفهم بأنهم ينتظرون العملاء في "سيارات ألمانية ونمساوية".

ومن ناحيته، حذر رئيس الوزراء المجري، بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان من أن ملايين الأشخاص قد يفرون من الحركة المتشددة.

وقال فيما يتعلق بسياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي: "سندفع جميعًا المزيد، علينا منع ذلك".

وأضاف أوربان أنه يتفق مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، و"سيغيران نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بأي ثمن".

الجدير بالذكر، وافقت الحكومة التشيكية على إرسال 50 من ضباطها لحراسة الحدود بين المجر وصربيا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يأتي هذا القرار بعد محادثات بين رئيسي وزراء التشيك والمجر عقدت مؤخرًا، فيما أكد وزير داخلية التشيك جان هاماتشك أن ضباط الشرطة يبدأون مهمتهم في المنطقة الحدودية اعتبارًا من 15 أكتوبر المقبل ولمدة تستغرق شهرين وبتكلفة إجمالية للبعثة تصل إلى مليوني يورو.