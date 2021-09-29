مصرع سائق في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمحلة

شهد طريق قرية بلقينا التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، مشاجرة بالأسلحة النارية، بين شخصين أسفر عن مصرع أحدهم متأثرا بإصابته بطلقة نارية.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع سائق سيارة نصف نقل، فى مشاجرة بالأسلحة النارية على طريق قرية بلقينا مع أحد الأشخاص .

وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى، إلى محل الواقعة، وبالتحقيق تبين أن المشاجرة بين المجنى عليه وشخص آخر من قرية محلة ابوعلى، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائى للتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وتكثف جهودها لضبط المتهم والتحفظ على الأسلحة النارية، لحين عرضه على النيابة العامة واستكمال التحقيقات.