غدًا.. عقد الجمعية العامة لـ«مصر للفنادق» لمناقشة جدول أعمال الشركة

تعقد غدا الخميس الموافق 30 سبتمبر، الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام؛ لمناقشة جدول أعمال الشركة.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، خلال العام المالي 2020-2021، تحولها للخسارة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها حققت خسائر بلغت 183.29 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021، مقابل أرباح بلغت 57.4 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 63.04 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 267.57 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

وحققت شركة مصر للفنادق، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2021، خسائر بلغت 143.14 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 142.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.