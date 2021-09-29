الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربي يختتم البرنامج التمكيني لأمناء العموم في المجالس النيابية

البرلمان العربي
البرلمان العربي

اختتم مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، فعاليات البرنامج التمكيني للأمناء العموم والمساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية حول “المعايير الحديثة في إدارة المجالس النيابية والشورية”، برعاية النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأقيم البرنامج بحضور النائب اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي والنائبة شادية الجمل نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.

وكان النائب علاء عابد قد افتتح السبت الماضي، فعاليات البرنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية.

وأكد في كلمته أهمية هذا البرنامج التمكيني من أجل أن يكون هناك دبلوماسية برلمانية عربية موحدة، وأداء قوي على مستوى الأمانات العامة للبرلمانات العربية، وفق أفضل المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال، موجها الشكر إلى عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، لتكليفه برعاية وافتتاح هذا البرنامج الهام، وموضحا أن استراتيجية العمل الجديدة تستهدف تطويع أدوات وآليات الدبلوماسية البرلمانية العربية لخدمة العمل العربي المشترك، خاصة على المستوى البرلماني.

الدول العربية اجتماع مكافحة الإرهاب نائب رئيس البرلمان العربى البرلمان العربي الإرهاب والتطرف استراتيجية العمل لنائب علاء عابد

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