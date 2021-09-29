محمد القاضي يشهد احتفال تكريم أوائل الطلاب بفرشوط في قنا

شهد النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب حفل تكريم أوائل الطلاب للشهادات العامة والفنية والطالب الأول على منطقة قنا الأزهرية الثانوية، والذي نظمته إدارة فرشوط التعليمية احتفالية كبرى، لتكريم 82 طالبا وطالبة من المتفوقين في المراحل التعليمية المختلفة، ومديري المدارس، بنادي الأسرة بمدينة فرشوط.

حفل تكريم الطلاب المتفوقين

تخلل الحفل عدد من الفقرات ثم ألقى النائب كلمته التي عبر فيها عن امتنانه وشكره لأولياء الأمور الذين لم يدخروا جهداً في رعاية أبنائهم المتفوقين وتقديم كل سبل العون لهم، كما هنأ الطلاب وطالبهم ببذل مزيد من الجهد، وحثهم على مواصلة واستثمار نبوغهم وتوفقهم الدراسي لتحقيق طموحاتهم المستقبلية، مشيدا بدور الأسرة في رعاية أبنائها والاهتمام بهم، وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات، مؤكداً أنه تم تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين لتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق.

حفل تكريم الطلاب المتفوقين

وأشاد النائب بدور القائمين علي العملية التربويه وأسرة التربية والتعليم بإدارة فرشوط التعليمية، وقدم لهم الشكر والتقدير لدورهم الكبير.

حفل تكريم الطلاب المتفوقين

فيما أوضح المهندس عبد المنعم قاصد، مدير إدارة فرشوط التعليمية، أنه تم تكريم 82 طالبا وطالبة، بواقع 19 طالبا بالمرحلة الإعدادية، و30 بالمرحلة الثانوية العامة، و11 بالثانوية التجارية، و10 بالثانوية الزراعية، و10 بالثانوية الصناعية، وطالب حاصل على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم، وآخر بالتعليم الأزهري، بالإضافة إلى تكريم مديري المدارس.

حفل تكريم الطلاب المتفوقين

حضر الاحتفالية النائب سيد المنوفي، عضو مجلس النواب، وصابر عبد الحميد زيان، مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا،وعبدالمنعم قاصد مدير ادارة فرشوط التعليمية ،وعبدالرافع نائب مدير ادارة فرشوط التعليمية ،وسعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء، وياسر العرشي، مدير إدارة أوقاف فرشوط، والشيخ عبدالباسط ابوالفتوح مدير ادارة فرشوط الازهرية ، والقس ببنودا والقس ذكريا ، ممثلى الكنيسة بفرشوط ، وبعض عمد ومشايخ المركز ولفيف من الشخصيات العامة والشعبية والشبابية بمركز فرشوط.