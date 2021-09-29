الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لقاتل زوجته في بورسعيد

محكمة
محكمة

قضت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة قاتل زوجته في بورسعيد بالسجن المؤبد، وإلزامه بالمصاريف الإدارية.

وترجع القضية رقم 6004 لسنة 2020 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 649 لسنة 2020 جنايات كلي بورسعيد، إلى يوم 10 مايو 2020 باتهام المدعو "م.ا.ا.م" 37 عامًا، يعمل سائق، بقتل زوجته "ف.ا.ح.ا"، باستخدام سكين المطبخ، إثر خلافات زوجية عديدة بينهما.

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية شهادة ابنتهما "ص.م.ا" 15 عامًا، طالبة، والتي أكدت على أنه حال تواجدها ووالدتها في المنزل، سمعت صراخ واستغاثت والدتها من داخل غرفتها، وبطرقها على بابها المغلق وصراخها، فتح لها والدها شاهرًا سلاحًا أبيض، قائلا:"أنا قتلتها"، ووجدت والدتها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها، وأقر المتهم بارتكابه الواقعة.

وكان المستشار نبيل أبوزيد، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة جنايات بورسعيد بمحكمة دائرة استئناف الاسماعيلية التي أصدرتها حكمها سالف الذكر.

المباحث السجن المؤبد قاتل زوجته بورسعيد خلافات زوجية الطب الشرعي

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