شيرين ولطفي لبيب مفاجأة «وكالة الخرطوشي» في رمضان 2022

انتهى الفنان لطفي لبيب وشيرين من تصوير الأدوار المُسندة إليهما في مسلسل "وكالة الخرطوشي" المقرر أن يعرض على الشاشات خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وعقد لطفي لبيب وشيرين عدة جلسات عمل مع مخرج العمل عادل الأعصر للاتفاق على الخطوط الرئيسية للشخصيات التي سيقدموها للجمهور ضمن أحداث المسلسل الذي سيظهر من خلاله للمشاهدين بشكل جديد ومختلف عليهما تمامًا.

ويستعد فتحي عبدالوهاب للبدء في تصوير مشاهد مسلسله "وكالة الخرطوشي" الذي كان توقف عن تصويره منذ فترة طويلة، وعاد للاتفاق علي تقديمه مجددا مع شركة "كلاكيت 3" لاصحابها سمير عبدالباسط ومحمد محسن.

ويعقد عبدالوهاب خلال الفترة المقبلة جلسات عمل مع المخرج عادل الأعصر وباقي أبطال العمل للاتفاق على تقديم المشاهد المتبقية والتي سيكون أغلبها داخل القاهرة.

ووضع المنتج سمير عبدالباسط اسم "وكالة الخرطوشي" كاسم مبدئي للعمل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المشاهد المتبقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيدًا لطرحة على الشاشات في الموسم الرمضاني المقبل، حيث تفاضل الشركة المنتجة بين عدد من المنصات الإلكترونية والفضائيات لطرح العمل عليها، لكنها لم تستقر، حتى الآن، على الجهة التي سيطرح علي شاشاتها العمل.

المسلسل تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر وهو من بطولة فتحي عبدالوهاب وآيتن عامر واحمد صفوت واحمد فؤاد سليم وطارق عبدالعزيز ومريهان حسين ومي القاضي ومن تأليف طارق بركات واخراج عادل الأعصر، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي.