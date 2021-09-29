الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الإسكندرية» تناقش مع «الاتصالات» آليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي والوفد المرافق لها، لمناقشة استراتيجية مصر الرقمية وآليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة، على هامش ورشة العمل المكثفة التي تنظمها وزارة الاتصالات للقيادات التنفيذية بالمحافظة باسم "استراتيجية مصر الرقمية نحو مجتمع رقمي تفاعلي وآمن".

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محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات المختصة.

محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات

وأكد المحافظ على تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف أن هناك اهتمام شديد للإسراع في تطبيق منظومة التحول الرقمي لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل العمل في الجهات الحكومية.

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محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات

وأثنى المحافظ على الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات في تحقيق استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، ورحب بتكثيف الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها وزارة الاتصالات نحو التحول الرقمي، وذلك للعاملين بالمحافظة وخاصة الاهتمام بتدريب الكوادر اللازمة من قيادات الصف الثاني والثالث.

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وخلال اللقاء؛ كرم المحافظ ونائب وزير الاتصالات العاملين الذين اجتازوا دورة "تهيئة التحول الرقمي" التي نظمتها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع المحافظة، مؤكدين أن التحول الرقمي يحتاج لبنية تحتية قوية ودورات عمل مؤهلة لاستيعاب الرقمنة.

جاء ذلك لمناقشة استراتيجية مصر الرقمية وآليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة، وذلك على هامش ورشة العمل المكثفة التي تنظمها وزارة الاتصالات للقيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

 

الإسكندرية نائب وزير الاتصالات مجتمع رقمي تفاعلي وآمن التحول الرقمي الجمهورية الجديدة استراتيجية مصر الرقمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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