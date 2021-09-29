الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأدلة الجنائية تكشف السبب وراء حريق مجمع مطاعم بالإسكندرية

موقع الحريق
موقع الحريق

كشفت تحقيقات نيابة الرمل أول بالإسكندرية، أن التقرير المبدئي الخاص بخبراء الأدلة الجنائي، أشار إلى أن ماس كهربائي بإحدى الوصلات في مجمع المطاعم بمنطقة جليم كورنيش الإسكندرية، تسببت في اشتعال النيران، ما أدى إلى عدم القدرة على السيطرة عليها وامتدادها إلى إحدى أسطوانات الغاز التي يتم استخدامها في المطعم، ما أدى إلى انفجارها، ونتج عن ذلك موجة انفجارية وتطاير ألسنة اللهب في أرجاء المكان، واشتعال المطعم بالكامل.
كانت قد قررت نيابة الرمل اول بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة أثار الحريق الهائل الذي نشب في مطعم وكافية منطقة كورنيش جليم شرق الاسكندرية دون حدوث اصابات أو خسائر بشرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها لبيان سبب الحريق، وتشكيل فريق من النيابة لإجراء المعاينة وسؤال العاملين وشهود العيان عن الحريق، وطلب تقرير الحماية المدنية عن الحريق لمعرفة بدايته ونهايته والاشتراطات السلامة المهنية.
كان اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل اول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في منطقة المطاعم والأندية بجليم، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء والإسعاف الي مكان الحريق.
وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق هائل بمطعم وكافية، وتم الدفع ب 12 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المنطقة التي يتواجد بها عدد من المطاعم وأندية النقابات وسط انتشار كثيف للادخنه، وتوقف الحركة المرورية بطريق الكورنيش بسبب ذلك، وتحرر المحضر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

العاملين تحقيق شرطة الحماية المدنية كاميرات بيان

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