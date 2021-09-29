تنفيذ 8 آلاف مشروع ضمن «حياة كريمة» بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، حيث تعد المبادرة هى مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين .

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إلى أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة بواقع ٨٠٢١ مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنيه بمراكز " دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون " بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدات قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع.

وتابع محافظ البحيرة بعض الأعمال الجارية ضمن المبادرة بمركز ابو المطامير تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومنها إنشاء: المجمع الخدمى، المجمع الزراعى والمجمع الطبى بقرية زاوية صقر، ومدرسة زاوية سالم، سكينة الحلوجى، التشطيبات الداخلية والخارجية بمدرسة مالونا للتعليم الأساسى، مدرسة الشهيد مصطفى عبد الوهاب الإعدادية بقرية تروجى بأبو المطامير.

كما تم متابعة أعمال التكاسي والميدة الخرسانية على المصرف العمومى بقرية زاوية صقر، شبكات الانحدار و محطة الرفع الرئيسية للصرف الصحى بقرية الحلاوجة بزاوية صقر بمركز أبو المطامير.

ومن جانب أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن جميع المشروعات التى يتم تنفيذها في المراكز التى تم تخصيصها للمرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة يتم العمل بهم على مدار الساعة من أجل الإنتهاء من هذه المشاريع فى المدة التى تم تحديدها للاستلام، مشيرا إلى أنه يوجد متابعة مستمرة من مجالس القرى والمدن لجميع الأعمال داخل تلك القرى والمدن.