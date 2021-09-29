الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية العراق يؤكد لرئيس جمعية الأمم المتحدة ضرورة الاهتمام بالقضية الفلسطينية

فؤاد حسين
فؤاد حسين

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد ضرورة الاهتمام بالقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء على هامش الدورة الحالية للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان أوردته قناة (السومرية) العراقية أن رئيس الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة استعرض الأولويات التي سيعمل على تنفيذها خلال ولايته الحاليّة، في ظل مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا.

وأعرب وزير الخارجية العراقي عن سعادة العراق لتولي عبد الله شاهد منصب رئيس الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة أنَّ يولي رئيس الجمعيّة العامّة في أولوياته موضوع القضيّة الفلسطينيّة وبما يسهم في إعادة الحقوق المسلوبة إلى الشعب الفلسطينيّ الشقيق. 

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