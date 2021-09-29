الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يفتتح معرض منتجات المدارس الزراعية بدمنهور

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

افتتح هشام آمنة محافظ البحيرة، معرض منتجات المدارس الزراعية الذى تنظمة مديرية التربية والتعليم بمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية العسكرية بمشاركة 9 مدارس زراعية ويستمر لمدة أسبوع.

وأكد محافظ البحيرة، أن المعرض يأتى فى إطار توجهات الدولة، لتوفير السلع الأساسية بالأسعار الاقتصادية لمواجهة الغلاء ورفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل، مشيرًا إلى أهمية التعليم الفنى فى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للالتحاق بسوق العمل حيث ظهر ذلك جليًا من خلال المنتجات التي يقدمها المعرض والمدارس الفنية بنطاق المحافظة والتي تعكس مدى التدريب والجهد لإعداد الطلاب وتأهيلهم وطرح منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مع أعلى المنتجات وبأسعار مخفضة. 

حيث تفقد المحافظ أقسام المعرض والتي تضم منتجات الألبان "الجبن، الزبادي "المربات، المخللات، الدواجن، العصائر، الخضر والفاكهة)، مشيدًا بمستوى وجودة المنتجات المعروضة وأسعارها التنافسية. 

ووجه محافظ البحيرة بالتوسع في فتح منافذ مماثلة بجميع المراكز؛ لخدمة مواطني المحافظة، والمعرض مستمر لمدة أسبوع ويفتح أبوابه للجمهور من العاشرة صباحًا وعلى مدار اليوم. 

 

البحيرة الكشف الطبى الصحة يوسف التعليم الفنى منتجات محافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

«ثبات في الحرارة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الاثنين المقبل

طبيب وغرفة عزل فى كل مدرسة خلال العام الدراسى الجديد

«شيشة الفتيات» في مصر تقلق «الصحة العالمية»

«شاكر» لـ«الدستور»: بدء مشروع الربط الكهربائى مع السعودية قبل نهاية 2021

«بوكيهات ممبار وتورتة ورق العنب».. خريجة أداب تقدم الطعام فى شكل هدايا (صور)

نجلاء بودن.. أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة فى تونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بينت.. يستجيب لتلميع منظمة الايباك

غادة شلبي

قنافذ وسلاحف فى حياتنا!

إبراهيم داود

فتحى عبدالله

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس

فلسطين: توجهنا للجامعة العربية و«التعاون الإسلامى» لمواجهة رفع العلم الإسرائيلى داخل الأقصى

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى