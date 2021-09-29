محافظ البحيرة يفتتح معرض منتجات المدارس الزراعية بدمنهور

افتتح هشام آمنة محافظ البحيرة، معرض منتجات المدارس الزراعية الذى تنظمة مديرية التربية والتعليم بمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية العسكرية بمشاركة 9 مدارس زراعية ويستمر لمدة أسبوع.

وأكد محافظ البحيرة، أن المعرض يأتى فى إطار توجهات الدولة، لتوفير السلع الأساسية بالأسعار الاقتصادية لمواجهة الغلاء ورفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل، مشيرًا إلى أهمية التعليم الفنى فى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للالتحاق بسوق العمل حيث ظهر ذلك جليًا من خلال المنتجات التي يقدمها المعرض والمدارس الفنية بنطاق المحافظة والتي تعكس مدى التدريب والجهد لإعداد الطلاب وتأهيلهم وطرح منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مع أعلى المنتجات وبأسعار مخفضة.

حيث تفقد المحافظ أقسام المعرض والتي تضم منتجات الألبان "الجبن، الزبادي "المربات، المخللات، الدواجن، العصائر، الخضر والفاكهة)، مشيدًا بمستوى وجودة المنتجات المعروضة وأسعارها التنافسية.

ووجه محافظ البحيرة بالتوسع في فتح منافذ مماثلة بجميع المراكز؛ لخدمة مواطني المحافظة، والمعرض مستمر لمدة أسبوع ويفتح أبوابه للجمهور من العاشرة صباحًا وعلى مدار اليوم.