الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ قافلة سكانية شاملة بكفر الدوار ضمن «حياة كريمة»

قافلة حياة كريمة
قافلة حياة كريمة

 وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية و المقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

 نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام قافلة سكانية شاملة بقرية العالى التابعة لقرية بولين بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية: تم توقيع الكشف الطبي على ٣٢٢ حالة ( ٧٤ باطنة - ٤٥ اطفال - ٤٢ رمد -  ٤٥ جلدية - ٧٨ مخ وأعصاب - ٣٣ نساء  -  ٣٠ سونار - ٧ لوب - ٣٦ تنظيم أسرة - ٢٨ فحص الثدي ) بالإضافة إلى التوعية الصحية عن سرطان الثدى وعن الصحة العامة وخاصة الإجراءات الاحترازية، مع صرف ٨٥٠ عبوة دواء بالمجان.

كما تم توعية الأطفال عن أهمية الرياضة وتوعية السيدات عن 2 كفاية وتنظيم الأسرة، تقديم مسرح العرائس بالتعاون مع أحد المتطوعات ومناقشة أكثر من موضوع وخاصة مع اقتراب دخول المدارس والتوعية بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى تشجيع الأطفال على القراءة ومدى أهميتها فى الوقت الحالي مع تجريع ٥٠٠ أغنام و١٥٠ أبقار وجاموس بالإضافة لصرف أدوية مجانية.

كما تم استكتاب ١٥ من أهالي القرية، وتوزيع ١٢٠ أنبوبة غاز على الأهالي بسعر المصنع و ٢ سيارة مواد غذائية بأسعار مخفضة.

كما تم خلال القافلة الإشارة الي دور الدولة في تحسين الخصائص السكانية وتوفير مشروعات ميسرة للشباب للقضاء على البطالة بالإضافة إلى توعية الأهالي بتنظيم الأسرة.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه سيتم الاستمرار في إطلاق الحملات والقوافل العلاجية في جميع أنحاء المحافظة.

محافظة الكشف الطبى مشروعات محافظ البحيرة لتحسين مواطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

طبيب وغرفة عزل فى كل مدرسة خلال العام الدراسى الجديد

«شاكر» لـ«الدستور»: بدء مشروع الربط الكهربائى مع السعودية قبل نهاية 2021

الوليد بن طلال يخرج من قائمة «الأثرياء المئة» عالميًا

«التخطيط»: إنشاء بنك توظيف لرواد الأعمال بالتعاون مع القطاع الخاص

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 29-9-2021

فنانات تحدثن عن تأخر الزواج قبل أروى جودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بينت.. يستجيب لتلميع منظمة الايباك

غادة شلبي

قنافذ وسلاحف فى حياتنا!

إبراهيم داود

فتحى عبدالله

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس

فلسطين: توجهنا للجامعة العربية و«التعاون الإسلامى» لمواجهة رفع العلم الإسرائيلى داخل الأقصى

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى