تنفيذ قافلة سكانية شاملة بكفر الدوار ضمن «حياة كريمة»

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية و المقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام قافلة سكانية شاملة بقرية العالى التابعة لقرية بولين بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية: تم توقيع الكشف الطبي على ٣٢٢ حالة ( ٧٤ باطنة - ٤٥ اطفال - ٤٢ رمد - ٤٥ جلدية - ٧٨ مخ وأعصاب - ٣٣ نساء - ٣٠ سونار - ٧ لوب - ٣٦ تنظيم أسرة - ٢٨ فحص الثدي ) بالإضافة إلى التوعية الصحية عن سرطان الثدى وعن الصحة العامة وخاصة الإجراءات الاحترازية، مع صرف ٨٥٠ عبوة دواء بالمجان.

كما تم توعية الأطفال عن أهمية الرياضة وتوعية السيدات عن 2 كفاية وتنظيم الأسرة، تقديم مسرح العرائس بالتعاون مع أحد المتطوعات ومناقشة أكثر من موضوع وخاصة مع اقتراب دخول المدارس والتوعية بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى تشجيع الأطفال على القراءة ومدى أهميتها فى الوقت الحالي مع تجريع ٥٠٠ أغنام و١٥٠ أبقار وجاموس بالإضافة لصرف أدوية مجانية.

كما تم استكتاب ١٥ من أهالي القرية، وتوزيع ١٢٠ أنبوبة غاز على الأهالي بسعر المصنع و ٢ سيارة مواد غذائية بأسعار مخفضة.

كما تم خلال القافلة الإشارة الي دور الدولة في تحسين الخصائص السكانية وتوفير مشروعات ميسرة للشباب للقضاء على البطالة بالإضافة إلى توعية الأهالي بتنظيم الأسرة.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه سيتم الاستمرار في إطلاق الحملات والقوافل العلاجية في جميع أنحاء المحافظة.