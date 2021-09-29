تعليم بنى سويف تستعد لاستقبال 92 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي الجديد

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، مع وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عمرو شحاتة نتائج المتابعات الميدانية لاستعداد المدارس للعملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد 2021/2022، والاطمئنان على توفير كافة التجهيزات اللازمة والانتهاء من أية أعمال صيانة قبل بدء أعمال العام الدراسي.

وشدد المحافظ على الاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، ومناقشة الموقف الحالي لحصول الأطقم التعليمية على اللقاحات، مناقشا موقف توريد الكتب للمخازن وغيرها من التفاصيل الخاصة بمكونات المنظومة التعليمي.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه يجري تنفيذ جدول ميداني لزيارة المدارس بكافة الإدارات التعليمية، والتي يشرف ميدانيا على بعضها والباقي تقوم به لجان ميدانية ،وتقوم بإرسال تقارير يومية عن أية نواقص أو معوقات قد تواجه تنفيذ خطة الاستعدادات ، مؤكدا على أنه يتم إرسال تقارير بذلك للإدارات المختصة بديوان عام المحافظة للتوجيه بما يلزم في بعض المواقف.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مدارس إدارة ناصر التعليمية سوف تستقبل أكثر من 92 ألف طالبا وطالبة بداية من مرحلة رياض الأطفال إلى الإعدادية وصولا للثانوي العام ومدارس التعليم الفني ، مشيرا إلى يجري متابعة جاهزية أكثر 1700 فصلا دراسيا ، مع تطبيق كافة الضوابط التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم ، وأن ذلك يتم بالتوازي مع في الإدارات التعليمات الباقية وسيتم متابعة ذلك.

وأكد "شحاتة" على أنه تابع موقف الصيانة البسيطة والكتب الدراسية والنظافة وانضباط المعلمين والعجز والزيادة ، وشدد على ضرورة الانتهاء من استلام الكتب الدراسية لتوزيعها على الطلاب بكافة المراحل التعليمية.

وناقش المحافظ مع وكيل الوزارة خطة توزيع المعلمين المتقدمين للعمل بنظام الحصة ، حيث أكد وكيل الوزارة على توزيع جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالحصة بشكل عادل على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كما التقى بعدد من المعلمين خلال تلقي تدريب تنشيطي لمعلمي الصف الرابع الابتدائي حيث أجرى معهم حوار للتعرف على احتياجاتهم التدريبية للعمل على إدراجها في الخطة التدريبية المستقبلية من خلال التواصل مع الوزارة.