بعد إثارة أروى جودة الجدل حولها.. كل ما تريد معرفته عن «تجميد البويضات»

أثارت الفنانة أروى جودة جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا بعد تصريحاتها في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عن تجميد البويضات، وفي سياق ذلك توضح «الدستور» ما هي عملية تجميد البويضات، كالتالي:

معنى تجميد البويضات

تجميد البويضات هو أن يتم تخزين وتجميد بويضات المرأة في سائل الآزوت تحت درجة 195 درجة مئوية تحت الصفر، وعندما ترغب المرأة لاحقاً بالإنجاب يذاب الثلج عن البويضة ويقوم الطبيب بتخصيبها، وعادة السيدات اللاتي يلجأن لتلك الخطوة إما لوجود عرضة للاصابة بالسرطان، أو أتخذن قرارا بتأخير فترة الزواج.

إجراءات العملية

إن تجميد المزيد من البويضات يعني زيادة احتمال حدوث الحمل في وقت لاحق، لذا تستخدم عملية تجميد البويضات حقن الهرمونات لتحفيز المبايض على إنتاج بويضات متعددة في دورة حيض واحدة بدلاً من البويضة المفردة التي تنتجها شهرياً، وعادة يتم إعطاء هذه الإبر لمدة تتراوح بين 8-11 يوماً وتتم المراقبة من قبل الطبيب المختص عن كثب.

أول مصرية

كانت الفتاة المصرية ريم مهنا أول من قررت عمل تجميد للبويضات في سن الـ35 باعتباره السن المناسب للقيام بالعملية، على حد ذكرها.

وفي 2019 نشرت الفتاة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، شرحت خلاله ما حدث معها في العملية: «الطبيب فتح منطقة البطن 3 أو 4 فتحات صغيرة، سحب البويضات ووضعها داخل ثلاجة لحفظها وتجميدها»، وأكدت أنّ العملية لم تستغرق سوى ساعة واحدة، وأنّ البويضات يمكن حفظها 20 أو 30 عاما.

فنانات وتجميد البويضات

وانتشرت هذه الفكرة بين المشاهير، فأعلنت الممثلة الهندية مونا سينغ أنها قررت تجميد بويضاتها، وكشفت عن سبب إجرائها للعملية قبل خمس سنوات وهي في الرابعة والثلاثين من عمرها، قائلة: «أريد أن اشعر بإرتياح مع شريكي وأسافر معه حول العالم. على الرغم من أنني أحب الأطفال، إذا سألتني الآن، فأنا لست مستعدًا ذهنيًا لأنجب، لكني سأفكر في الأمر بالتأكيد»، وفقا لموقع «تايمز أوف إنديا».

وبحسب الموقع: «في الماضي، اختارت ملكة جمال العالم السابقة ديانا هايدن ونجوم هوليوود مثل هالسي وريبيل ويلسون وكلوي وكورتني كارداشيان وإيما روبرتس وريتا أورا وباريس هيلتون ان يقوموا بتجميد بويضاتهم».