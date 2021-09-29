«مياه المنيا» تعقد اجتماعًا لبحث تطوير المحطات الرئيسية

عقد المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، اجتماعًا مع مسئولي مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية.

جاء ذلك بحضور مدير المشروع جون هيندرسون ونائب مدير المشروع مهندس محمد صبري وفريق العمل بالمشروع والقطاعات المعنية، لوضع ضوابط التشغيل الأمثل، وذلك في إطار برنامج المشروع لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على جودة المياه ومتابعة ماتم إنجازه في محطتي بني احمد بمدينة المنياوبني عامر بالعدوة، وكذلك تناول خطة العمل في باقي المحطات الرئيسية خلال المرحله المقبلة.

وناقش الاجتماع السبل المثلى لتوزيع العمالة داخل المحطات وتحديد المهام الخاصة بكل عامل والتدريب الميداني على خطوات التشغيل القياسية.

وأشار "الشهاوي"، إلى استمرار الشركة في أعمال التطوير والتحديث، وذلك ضمن تكليفات كل من اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نظمت "ورشة عمل مأمونية إمدادات المياه وتداول الصرف الصحي" بمشاركة 9 شركات تابعة، وهى "المنيا، بنى سويف، أسيوط، الفيوم، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان".